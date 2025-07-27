Пропавшие после взрыва в Саратове жильцы вышли на связь
Люди, считавшиеся пропавшими после взрыва в доме в Саратове, вышли на связь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство Саратовской области.
«Поисково-спасательные работы были завершены. Специалисты разобрали и осмотрели конструкции, извлекли тела семи погибших. Граждане, которые числились пропавшими, вышли на связь. В момент трагедии они не находились в доме», – говорится в сообщении.
27 июля в Саратове завершили разбор завалов, образовавшихся после взрыва газа на улице Блинова. Число погибших составило семь человек.
Взрыв произошел двумя днями ранее, утром 25 июля. Возгорание после взрыва и обрушения здания не произошло. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин говорил, что предварительной причиной взрыва стала утечка газа. Власти приняли решение об объявлении в городе режима чрезвычайной ситуации регионального уровня. 26 июля объявлено в регионе днем траура по жертвам трагедии.
Бусаргин также говорил, что власти приняли решение выплатить семьям погибших в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове материальную помощь в размере 1 млн руб.