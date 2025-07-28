Рухнувший дом в Астрахани признали аварийным в 2019 году
Пятиэтажный жилой дом в Астрахани, в котором обрушился подъезд, признан аварийным с 2019 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
Обрушение части подъезда в доме в Астрахани произошло 28 июля. Среди причин назывались размытый фундамент и взрыв газа. По данным МЧС России, в здании также обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи.
В результате ицидента пострадали три человека. Из разрушенного дома и соседних подъездов эвакуированы 22 человека. Спасатели разбирают завалы и проводят поиски возможных пострадавших.
На месте происшествия работает оперативный штаб. К работам привлечены 207 специалистов и 50 единиц техники, три кинологических расчета.
Следственные органы СК РФ по Астраханской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).