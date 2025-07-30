Власти назвали условия выплат потерявшим жилье при взрыве газа в Саратове

«Суммы выплат будут определяться исходя из стоимости квадратного метра жилья, установленной для региона Минстроем РФ, по которой приобретаем квартиры для граждан в рамках соцпрограмм, – 88 800 руб. К примеру, собственник жилья площадью порядка 40 кв. м сможет получить более 3,5 млн руб.», – написал он в Telegram.