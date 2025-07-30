Власти назвали условия выплат потерявшим жилье при взрыве газа в Саратове
Владельцам квартир дома на улице Блинова в Саратове, подъезд которого обрушился при взрыве газа, направят выплаты для покупки нового жилья. Об этом объявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Суммы выплат будут определяться исходя из стоимости квадратного метра жилья, установленной для региона Минстроем РФ, по которой приобретаем квартиры для граждан в рамках соцпрограмм, – 88 800 руб. К примеру, собственник жилья площадью порядка 40 кв. м сможет получить более 3,5 млн руб.», – написал он в Telegram.
По его словам, этот механизм обеспечения жильем «займет гораздо меньше времени, чем другие варианты». Также собственники получат материальную помощь за утраченное частично или полностью имущество и выплаты при повреждении автомобиля.
Бусаргин уточнил, что всего в пятом подъезде было 39 разных по площади и количеству комнат квартир.
Взрыв газа в 10-этажном доме на улице Блинова произошел утром 25 июля. В результате обрушился подъезд, погибли семь человек, в том числе один ребенок. Поисково-спасательные работы закончились 27 июля.
Бусаргин сообщал, что власти выплатят семьям погибших при взрыве материальную помощь в размере 1 млн руб.