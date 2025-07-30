Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Власти назвали условия выплат потерявшим жилье при взрыве газа в Саратове

Ведомости

Владельцам квартир дома на улице Блинова в Саратове, подъезд которого обрушился при взрыве газа, направят выплаты для покупки нового жилья. Об этом объявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Суммы выплат будут определяться исходя из стоимости квадратного метра жилья, установленной для региона Минстроем РФ, по которой приобретаем квартиры для граждан в рамках соцпрограмм, – 88 800 руб. К примеру, собственник жилья площадью порядка 40 кв. м сможет получить более 3,5 млн руб.», – написал он в Telegram.

По его словам, этот механизм обеспечения жильем «займет гораздо меньше времени, чем другие варианты». Также собственники получат материальную помощь за утраченное частично или полностью имущество и выплаты при повреждении автомобиля.

Бусаргин уточнил, что всего в пятом подъезде было 39 разных по площади и количеству комнат квартир.

Взрыв газа в 10-этажном доме на улице Блинова произошел утром 25 июля. В результате обрушился подъезд, погибли семь человек, в том числе один ребенок. Поисково-спасательные работы закончились 27 июля.

Бусаргин сообщал, что власти выплатят семьям погибших при взрыве материальную помощь в размере 1 млн руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных