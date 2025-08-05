Число пострадавших в аварии в Тульской области превысило 30 человек

В ДТП с автобусом, который врезался в опору на пункте оплаты в Тульской области, пострадало более 30 человек, в том числе четверо детей, сообщили в УМВД по региону. Авария произошла на 228-м км трассы М-4 «Дон» в Киреевском районе области.