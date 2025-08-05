Число пострадавших в аварии в Тульской области превысило 30 человек
В ДТП с автобусом, который врезался в опору на пункте оплаты в Тульской области, пострадало более 30 человек, в том числе четверо детей, сообщили в УМВД по региону. Авария произошла на 228-м км трассы М-4 «Дон» в Киреевском районе области.
До этого в УМВД говорили о примерно 20 пострадавших. Данные остаются предварительными, подчеркнули в ведомстве. Информации о погибших не поступало. Автобус с 48 пассажирами следовал по маршруту Луганск – Москва.
В пресс-службе регионального правительства также отметили, что пострадавшие были направлены в больницы Тулы, Киреевска и Новомосковска для получения медицинской помощи. Для пассажиров организовали пункты временного размещения и горячее питание.
По поручению губернатора Тульской области Дмитрия Миляева зампредседателя облправительства Дмитрий Марков отправился на место происшествия для контроля за ликвидацией последствий.