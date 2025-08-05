Суд вынес приговор двум военным ВСУ за нападение на Курскую область

Следствием установлено, что 25 января 2025 г. Чумак, вооруженный автоматом АК-74, боеприпасами и ручными гранатами, совместно с Процем и другими сослуживцами незаконно пересек государственную границу и проник на территорию России. Вблизи села Гуево Суджанского района Курской области группа должна была, по указанию командования, блокировать населенный пункт и удерживать его под контролем.