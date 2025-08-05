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Суд вынес приговор двум военным ВСУ за нападение на Курскую область

Ведомости

Суд вынес приговор двоим военнослужащим вооруженных сил Украины (ВСУ) за участие в нападении на территорию Курской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в Telegram-канале.

Военные штурмового батальона Александр Чумак и Михаил Проць признаны виновными в совершении террористического акта на территории России (п. «а» и «в» ч.2 ст. 205 УК РФ).

Следствием установлено, что 25 января 2025 г. Чумак, вооруженный автоматом АК-74, боеприпасами и ручными гранатами, совместно с Процем и другими сослуживцами незаконно пересек государственную границу и проник на территорию России. Вблизи села Гуево Суджанского района Курской области группа должна была, по указанию командования, блокировать населенный пункт и удерживать его под контролем.

В тот же день в ходе боестолкновения Чумак и Проць были задержаны российскими военнослужащими и впоследствии переданы следственным органам.

По решению суда Проць приговорен к 16 годам лишения свободы, Чумак – к 15 годам. Первые три года они проведут в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

31 июля второй западный окружной военный суд приговорил украинского военнослужащего Артура Бламберуса, стрелка 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ, к 14 годам лишения свободы за террористическую деятельность в Курской области (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

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