Американский гонщик Крис Рашке погиб во время участия в Speed Week
Американский гонщик Крис Рашке погиб во время участия в ежегодной гонке Speed Week на соляных равнинах Бонневилля в штате Юта, потому что не справился с управлением. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на организаторов мероприятия.
Собеседники агентства рассказали, что во время гонки Рашке разогнался до 457 км/ч и не справился с управлением примерно через 3 км после старта. На месте ему оказали необходимую медицинскую помощь, но он скончался от полученных травм.
Сержант Дейн Лердал рассказал AP, что ассоциация хронометража Южной Калифорнии и офис шерифа округа Туэле расследуют обстоятельства смерти гонщика. Лердал уточнил, что правоохранительные органы знают, что это был несчастный случай.
Рашке скончался в возрасте 60-ти лет. Он был членом команды Speed Demon Racing на протяжении 13 лет, а также служил директором по продажам и маркетингу в Automotive Racing Products – компании, которая производит болты и резьбовые крепления для двигателей «Формулы-1».