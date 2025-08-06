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Главная / Общество /

Минпросвещения не планирует вводить единую школьную форму

Ведомости

Минпросвещения РФ не планирует вводить единую школьную форму, сообщили на сайте ведомства.

Согласно ст. 38 Федерального закона «Об образовании», школы вправе сами устанавливать требования к общему виду, цвету, фасону и видам одежды обучающихся. Минпросвещения добавили, что участвовать в определении вида школьной формы могут сами ученики и их родители.

Однако в ведомстве отметили, что в соответствии с приказом Росстандарта от 31 августа 2024 г. № 1155-ст установлены общие технические требования национального стандарта для производителей. Они вступают в силу с 3 сентября. В стандарте прописаны параметры для пошива школьной формы по ГОСТу: характеристики ткани, отсутствие острых краев и кромок, соответствие типовым размерам. Обязательными пунктами прописаны воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность формы.

Введение такого ГОСТа директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут объяснил тем, что это может помочь устранить различия между детьми, происходящими из семей с различным уровнем дохода. Он отметил, что школьная форма обладает значительными социально-психологическими аспектами.

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