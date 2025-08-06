Минпросвещения не планирует вводить единую школьную форму

Однако в ведомстве отметили, что в соответствии с приказом Росстандарта от 31 августа 2024 г. № 1155-ст установлены общие технические требования национального стандарта для производителей. Они вступают в силу с 3 сентября. В стандарте прописаны параметры для пошива школьной формы по ГОСТу: характеристики ткани, отсутствие острых краев и кромок, соответствие типовым размерам. Обязательными пунктами прописаны воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность формы.