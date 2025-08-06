В Минпросвещения объяснили введение ГОСТа на школьную форму
Введение государственного стандарта на школьную форму может помочь устранить различия между детьми, происходящими из семей с различным уровнем дохода. Об этом сообщил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут в ходе пресс-конференции в ТАСС.
Он отметил, что школьная форма обладает значительными социально-психологическими аспектами. По мнению Реута, она способствует устранению психологических барьеров между детьми из семей с разным материальным положением, а также между детьми различных религиозных конфессий. Поэтому в Минпросвещения считают, что «важность этого вопроса сложно переоценить», добавил он.
С 1 июля в России вступил в силу ГОСТ на школьную форму. По новым правилам, форма должна поддерживать деловой стиль и иметь удобный покрой. При этом запрещается использование символики неформальных молодежных объединений асоциальной направленности или призывов к противоправным действиям.