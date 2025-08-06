В Минпросвещения объяснили введение ГОСТа на школьную форму

Он отметил, что школьная форма обладает значительными социально-психологическими аспектами. По мнению Реута, она способствует устранению психологических барьеров между детьми из семей с разным материальным положением, а также между детьми различных религиозных конфессий. Поэтому в Минпросвещения считают, что «важность этого вопроса сложно переоценить», добавил он.