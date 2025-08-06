Многодетные родители получают в среднем по 5000 рублей на покупку школьной формы

Средний размер региональных выплат на покупку школьной формы для детей из многодетных семей в 2025 г. составляет около 5000 руб. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая на пресс-конференции, посвященной разработке и принятию ГОСТа для школьной формы.