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Главная / Общество /

Многодетные родители получают в среднем по 5000 рублей на покупку школьной формы

При этом комплект по новому нацстандарту стоит около 13 000 рублей
Ведомости

Средний размер региональных выплат на покупку школьной формы для детей из многодетных семей в 2025 г. составляет около 5000 руб. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая на пресс-конференции, посвященной разработке и принятию ГОСТа для школьной формы.

Согласно указу президента о мерах социальной поддержки многодетных семей, субъектам РФ следует обеспечивать школьников из многодетных семей одеждой для посещения учебных занятий.

Члены комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства получили информацию о размере выплат для многодетных родителей из 50 регионов страны (всего в РФ 89 субъектов). В числе лидеров оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (16 095 руб. на ребенка), Чувашия (14 000 руб.), Москва (13 257 руб.) и Кемеровская область (12 000 руб.). Наименьшая выплата положена многодетным семьям из Волгоградской области: на каждого школьника местным родителям выделяют по 1408 руб.

В сентябре 2024 г. Росстандарт утвердил новые требования к ткани для школьной формы. Национальный стандарт вступит в силу с 3 сентября 2025 г. и не коснется фасона или цвета одежды.

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Средняя стоимость комплекта одежды, соответствующего новому национальному стандарту для школьной формы, составляет примерно 13 000 руб., рассказала Рафиля Гуменюк, гендиректор Тверской швейной фабрики. Это предприятие участвует в проекте пошива школьной формы для детей из многодетных семей более пяти лет.

В состав такого комплекта входит полноценный костюм, три сорочки (одна белая, две голубые или розовые в зависимости от пола ребенка), упаковка и возможность обмена одежды, не подошедшей по размеру.

По подсчетам думского комитета по защите семьи, в России проживает примерно 2 млн школьников из многодетных семей. Каждому из них необходимо по крайней мере 2 комплекта школьной формы, отметила Буцкая.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает, что регионы не могут обеспечить детей школьной формой надлежащего качества. По его мнению, решение этого вопроса надо вывести на федеральный уровень и включить в национальный проект «Семья».

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