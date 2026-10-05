Создателя «Масяни» заочно приговорили к четырем годам

Кроме того, признанный иноагентом в России Куваев не представил в уполномоченный орган отчеты за второе полугодие 2023 г., IV квартал 2023 г. и I квартал 2024 г. Поэтому Невский суд дважды привлек его к административной ответственности с назначением штрафов по 30 000 руб. После этого в период с 7 февраля 2025 г. по 29 апреля 2026 г. Куваев вновь не представил в уполномоченный орган сведения, предусмотренные законодательством об иноагентах.