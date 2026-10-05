Создателя «Масяни» заочно приговорили к четырем годам
Невский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева
14 июля 2023 г. Куваев, будучи за пределами России, опубликовал на канале в YouTube видеозапись, содержащую публичные призывы к российским военнослужащим к сдаче в плен, дезертирству, неисполнению приказов военного начальства, а также рекламу проекта по сдаче в плен.
Кроме того, признанный иноагентом в России Куваев не представил в уполномоченный орган отчеты за второе полугодие 2023 г., IV квартал 2023 г. и I квартал 2024 г. Поэтому Невский суд дважды привлек его к административной ответственности с назначением штрафов по 30 000 руб. После этого в период с 7 февраля 2025 г. по 29 апреля 2026 г. Куваев вновь не представил в уполномоченный орган сведения, предусмотренные законодательством об иноагентах.
Куваев признан виновным в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ч. 2 ст. 280.4 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Наказание назначено по совокупности преступлений. Куваев также на четыре года лишается права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в интернете.
В декабре 2023 г. Куваев был объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.