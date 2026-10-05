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Главная / Общество /

«Просвещение» снизило цены на учебники истории по предписанию ФАС

Дмитрий Игнатьев
Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Издательство «Просвещение» сообщило, что с 21 сентября снизило цены на четыре учебника по истории для 10–11 классов на 36,94–44,98%. Мера была принята после второго предписания ФАС, требующей установить экономически обоснованные отпускные цены, не превышающие расходы и прибыль, необходимые для производства и реализации, сообщили в антимонопольной службе.

В пресс-службе «Просвещения» сказали «Ведомостям», что сейчас система образования последовательно переходит на единые государственные учебники. Издательство участвует в этой работе как партнер государства, обеспечивая школы качественной учебной литературой.

В августе издательство «Просвещение» снизило цены на 94 учебника по русскому языку, истории и биологии после предписания ФАС. В отдельных случаях цены снизились на 78%. В службе считают, что это позволит сэкономить средства региональных бюджетов и обеспечить доступность литературы для школьников.‍

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