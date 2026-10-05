«Просвещение» снизило цены на учебники истории по предписанию ФАС

Издательство «Просвещение» сообщило, что с 21 сентября снизило цены на четыре учебника по истории для 10–11 классов на 36,94–44,98%. Мера была принята после второго предписания ФАС, требующей установить экономически обоснованные отпускные цены, не превышающие расходы и прибыль, необходимые для производства и реализации, сообщили в антимонопольной службе.