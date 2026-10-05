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Мосгорсуд признал прибалтийских националистов пособниками нацистской Германии

Сергей Пахомов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Тверской районный суд Москвы признал прибалтийских националистов пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов в своем Telegram-канале.

Речь идет о 13 прибалтийских националистах и организациях «Омакайтсе», «Айзсарги», «Перконкрустс», «Литовский фронт активистов» и «Союз литовских националистов», действовавших в годы Великой Отечественной войны. По данным суда, они совершали преступления против человечности в отношении советских граждан.

Отмечается, что инстанция исследовала представленные доказательства, включая архивные документы, а также заслушала объяснения заявителя о преступных действиях со стороны обвиняемых.

4 августа суд в Москве признал ОУН и УПА (организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ) и их лидеров, включая Степана Бандеру и Романа Шухевича, пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа.

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