Три человека погибли при атаках украинской армии на ЛНР за сутки

За сутки над республикой было сбито около 30 воздушных целей. Под огнем оказались жилые дома, объекты энергетической и гражданской инфраструктуры, автомобили в Лисичанске, Кировске, Первомайске, а также в Лутугинском, Славяносербском, Беловодском округах.