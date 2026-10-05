Три человека погибли при атаках украинской армии на ЛНР за сутки
Три человека погибли и двое были ранены в результате украинских атак на Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
В районе Чернухино Перевальского округа неонацисты ударили по легковому автомобилю. Погибла 16-летняя девочка, еще двое юношей 19 и 17 лет пострадали. Раненых доставили в медучреждение.
В Новоайдарском округе при беспилотной атаке на микроавтобус погиб мужчина. В Станично-Луганском округе после удара украинских военных погиб водитель грузовика.
За сутки над республикой было сбито около 30 воздушных целей. Под огнем оказались жилые дома, объекты энергетической и гражданской инфраструктуры, автомобили в Лисичанске, Кировске, Первомайске, а также в Лутугинском, Славяносербском, Беловодском округах.
В ночь на 5 октября при беспилотной атаке на Ростовскую область тяжело пострадал водитель бензовоза. Мужчину с множественными ожогами доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.