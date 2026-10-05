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В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве трех женщин

Сергей Пахомов
Следственный комитет
Следственный комитет

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Нижнем Новгороде подозреваемого в убийстве трех женщин. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, правоохранители остановили для проверки грузовой автомобиль. В кузове полиция обнаружила чемоданы, рюкзаки, пакеты и сумки. Водитель заявил, что это личные вещи его пассажира, после чего он занервничал и попытался убежать, но был задержан.

«При досмотре в багаже пассажира обнаружены останки людей. По словам задержанного, он убил трех женщин: свою сожительницу и двух ее родственниц», – говорится в публикации. Волк дополнила, что фигуранта дела передали в следственные органы для дальнейших процессуальных действий.

4 октября Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери на юго-востоке Москвы. Утоняется, что он был задержан в Воронежской области и доставлен в Москву. С ним была женщина 1986 г. р. Следователи устанавливают ее причастность к совершению преступлений.

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