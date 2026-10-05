В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве трех женщин
Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Нижнем Новгороде подозреваемого в убийстве трех женщин. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, правоохранители остановили для проверки грузовой автомобиль. В кузове полиция обнаружила чемоданы, рюкзаки, пакеты и сумки. Водитель заявил, что это личные вещи его пассажира, после чего он занервничал и попытался убежать, но был задержан.
«При досмотре в багаже пассажира обнаружены останки людей. По словам задержанного, он убил трех женщин: свою сожительницу и двух ее родственниц», – говорится в публикации. Волк дополнила, что фигуранта дела передали в следственные органы для дальнейших процессуальных действий.
4 октября Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери на юго-востоке Москвы. Утоняется, что он был задержан в Воронежской области и доставлен в Москву. С ним была женщина 1986 г. р. Следователи устанавливают ее причастность к совершению преступлений.