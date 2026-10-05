В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве трех женщин

4 октября Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери на юго-востоке Москвы. Утоняется, что он был задержан в Воронежской области и доставлен в Москву. С ним была женщина 1986 г. р. Следователи устанавливают ее причастность к совершению преступлений.