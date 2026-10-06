Уголовное дело возбуждено из-за нарушений при производстве «Мультикана-8»

31 августа руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт указал на нарушения технологии при производстве «Мультикана-8». 1 сентября ведомство приостановило обращение 20-й серии вакцины. Жалобы поступили из нескольких областей, включая Ярославскую, Ленинградскую, Тульскую, Пензенскую, Саратовскую и Белгородскую. 2 сентября «Ведомости» ознакомились с обращениями депутатов Госдумы в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить обстоятельства гибели собак после вакцинации. Речь могла идти как минимум о 300 животных. 16 сентября Россельхознадзор обнаружил в образцах 20-й серии «Мультикана-8» живой вирус болезни Ауески и подтвердил связь между применением серии и массовой гибелью собак. Тогда же служба потребовала уничтожить проблемную серию вакцины.