Нобелевскую премию по химии вручили за автокатализ в асимметричном синтезе
Нобелевская премия по химии 2026 г. присуждена Анри Б. Кагану и Кэнсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Ученые решили химическую загадку, которой более века: как в природе возникает гомохиральность – свойство, при котором живые организмы используют только одну из двух зеркальных форм молекул. Как у человеческих рук, у аминокислот существуют две зеркальные разновидности, но в белках наших клеток встречается лишь одна из них.
Долгое время химики не могли понять, как возникает такая избирательность. В экспериментах с реакциями, способными образовывать обе зеркальные формы, всегда получались равные пропорции. Однако для создания лекарств и молекул, взаимодействующих с живыми организмами, необходима только одна форма – вторая может быть бесполезной или даже опасной. Анри Каган в 1986 г. сделал первый решающий шаг, обнаружив новый способ управления химическими реакциями, позволивший получать значительно больший избыток одной из зеркальных форм, чем считалось возможным ранее.
Кэнсо Соаи продолжил эти исследования. В 1995 г. он опубликовал работу, описывающую первую химическую реакцию, способную привести к гомохиральности, а в 2003 г. добился успеха – представил реакцию, в которой образовывалась только одна из двух возможных зеркальных форм. До этого подобное удавалось лишь самой природе. Как отметил председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке, разработанные реакции «эффектны», а открытия лауреатов дали решение столетней загадки.
Благодаря Анри Кагану и Кэнсо Соаи ученые теперь понимают, как может спонтанно возникать гомохиральность. Их открытия имеют решающее значение для химиков, разрабатывающих реакции для производства фармацевтических препаратов. Премия в размере 12 млн шведских крон будет разделена между лауреатами поровну. Анри Каган родился в 1930 г. во Франции, Кэнсо Соаи – в 1950 г. в Японии; оба являются почетными профессорами.
Объявление лауреатов Нобелевской премии 2026 года пройдет по следующему графику: физика – 6 октября, не ранее 11:45 CEST (12:45 мск); химия – в среду, 7 октября, не ранее 11:45 CEST (12:45 мск); литература – в четверг, 8 октября, не ранее 13:00 CEST (14:00 мск); премия мира – в пятницу, 9 октября, в 11:00 CEST (12:00 мск); премия по экономическим наукам – в понедельник, 12 октября, не ранее 11:45 CEST (12:45 мск).