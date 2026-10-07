Нобелевскую премию по химии вручили за автокатализ в асимметричном синтезе

Нобелевская премия по химии 2026 г. присуждена Анри Б. Кагану и Кэнсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе. Ученые решили химическую загадку, которой более века: как в природе возникает гомохиральность – свойство, при котором живые организмы используют только одну из двух зеркальных форм молекул. Как у человеческих рук, у аминокислот существуют две зеркальные разновидности, но в белках наших клеток встречается лишь одна из них.