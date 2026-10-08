Системы оповещения проверят во всех регионах России
По всей стране 9 октября будут проверены системы оповещения. Будут включены электросирены и громкоговорители, а эфир общедоступных телеканалов и радиостанций заменят информационными сообщениями, предупредили в МЧС России.
В ведомстве рекомендовали сохранять спокойствие при звуке сирены, а также включить любой общедоступный теле- или радиоканал и прослушать сообщение. Информация будет доступна и в мобильном приложении «МЧС России».
Подобные комплексные проверки проводятся в регионах дважды в год – в марте и октябре. Это требуется для оценки работоспособности системы оповещения и готовности экстренных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации, пояснили в МЧС.
19 августа в школах и детских садах России состоялись всероссийские учения по обеспечению безопасности. Отрабатывались три сценария: действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке БПЛА. В мероприятиях участвовали сотрудники правоохранительных органов и силовых структур, работники образовательных учреждений, а также воспитанники детских садов.