Роспотребнадзор объяснил противоэпидемические мероприятия в Иркутске

7 октября Роспотребнадзор рассказал, что у более 90% контактировавших с заболевшей инфекции не выявлено. В ведомстве заверили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, в том числе в Иркутске и Шелехове, спокойная, риски для местных жителей отсутствуют.