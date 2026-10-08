Роспотребнадзор объяснил противоэпидемические мероприятия в Иркутске
Противоэпидемические мероприятия, проведенные в Иркутской области, связаны с профессиональной деятельностью заболевшей сотрудницы противочумного института. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.
В ведомстве сообщили о наличии ресурсов и опыта для оперативного реагирования на угрозы распространения опасных инфекционных болезней.
Мероприятия были связаны со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока легочной инфекцией в начале октября. Она скончалась в ночь на 2 октября, ей поставили диагноз «пневмония неустановленной этиологии».
7 октября Роспотребнадзор рассказал, что у более 90% контактировавших с заболевшей инфекции не выявлено. В ведомстве заверили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, в том числе в Иркутске и Шелехове, спокойная, риски для местных жителей отсутствуют.
Роспотребнадзор направил информацию о случившемся во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). В ВОЗ, в свою очередь, заявили, что не видят рисков для местных жителей.