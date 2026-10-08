Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SBER279,75-1,16%CNY Бирж.12,679-0,56%IMOEX2 307,04-1,3%RTSI850,84-1,23%RGBI110,61-0,5%RGBITR760,87-0,46%
Главная / Общество /

Роспотребнадзор объяснил противоэпидемические мероприятия в Иркутске

Антон Потоков

Противоэпидемические мероприятия, проведенные в Иркутской области, связаны с профессиональной деятельностью заболевшей сотрудницы противочумного института. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили о наличии ресурсов и опыта для оперативного реагирования на угрозы распространения опасных инфекционных болезней.

Мероприятия были связаны со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока легочной инфекцией в начале октября. Она скончалась в ночь на 2 октября, ей поставили диагноз «пневмония неустановленной этиологии».

7 октября Роспотребнадзор рассказал, что у более 90% контактировавших с заболевшей инфекции не выявлено. В ведомстве заверили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, в том числе в Иркутске и Шелехове, спокойная, риски для местных жителей отсутствуют.

Роспотребнадзор направил информацию о случившемся во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). В ВОЗ, в свою очередь, заявили, что не видят рисков для местных жителей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте