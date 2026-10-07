Роспотребнадзор рассказал о состоянии контактировавших с заболевшей в Иркутске
Роспотребнадзор завершает комплекс профилактических мероприятий в Иркутске, сообщили в пресс-службе ведомства. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, в том числе в Иркутске и Шелехове, спокойная, риски для местных жителей отсутствуют.
«У более 90% контактных завершено медицинское наблюдение. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено, результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов», – сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что при получении информации о заболевании был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. Также две комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности не обнаружили аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами в Противочумном институте Сибири и Дальнего Востока. Роспотребнадзор направил информацию о случившемся во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). В свою очередь, в ВОЗ заявили, что не видят рисков для местных жителей.
4 октября Роспотребнадзор сообщил о стабильной санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутской области, городах Иркутске и Шелехове. Ведомство опубликовало заявление в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Она скончалась в ночь на 2 октября. Ей поставили диагноз «пневмония неустановленной этиологии».
6 октября ведомство заявило, что среди контактных лиц выявили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции. Других возбудителей инфекционных заболеваний обнаружено не было.
7 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал граждан ориентироваться на информацию Роспотребнадзора, а также на заявления главы ведомства Анны Поповой и ее представителей.