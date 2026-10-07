Роспотребнадзор рассказал о состоянии контактировавших с заболевшей в Иркутске

В пресс-службе добавили, что при получении информации о заболевании был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. Также две комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности не обнаружили аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами в Противочумном институте Сибири и Дальнего Востока. Роспотребнадзор направил информацию о случившемся во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). В свою очередь, в ВОЗ заявили, что не видят рисков для местных жителей.