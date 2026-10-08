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Главная / Общество /

Роскомнадзор пригрозил СМИ ответственностью за фейки о ситуации в Иркутске

Максим Цуланов

За распространение ложной информации об эпидемиологической обстановке в Иркутской области может грозить ответственность. Это следует из обращения Роскомнадзора к СМИ (есть у «Ведомостей»).

По версии ведомства, в последние дни выявлены случаи распространения «заведомо ложной информации» о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе. «На фоне распространения фейков Роскомнадзор напоминает об ответственности для владельцев СМИ, интернет-ресурсов и страниц в социальных сетях», – говорится в сообщении.

РКН призвал публиковать только официальную информацию о событиях в Иркутске и по всем вопросам обращаться в Роспотребнадзор. Надзорное ведомство заявило, что проанализирует уже размещенные публикации.

В начале октября стало известно о заболевании сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока легочной инфекцией. На фоне этого СМИ и пользователи соцсетей заявляли о якобы распространении заболевания в регионе. Роспотребнадзор, а затем и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергли эти сообщения.

Сама сотрудница скончалась в ночь на 2 октября, ей поставили диагноз «пневмония неустановленной этиологии». На фоне инцидента Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия, у более 90% контактировавших с заболевшей никаких инфекций не выявлено.

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