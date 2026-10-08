Роскомнадзор пригрозил СМИ ответственностью за фейки о ситуации в Иркутске

В начале октября стало известно о заболевании сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока легочной инфекцией. На фоне этого СМИ и пользователи соцсетей заявляли о якобы распространении заболевания в регионе. Роспотребнадзор, а затем и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергли эти сообщения.