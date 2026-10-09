Тело Кашпировского доставят на Украину через Турцию и Польшу
Тело психотерапевта Анатолия Кашпировского для захоронения планируют доставить на Украину через Турцию и Польшу. Об этом сообщил его племянник Юрий Мамаев, передает «РИА Новости».
По его словам, маршрут перевозки пройдет через московский аэропорт «Внуково», Стамбул и Варшаву. Затем гроб планируют доставить в Киев. Мамаев уточнил, что конечным пунктом станет один из киевских аэропортов – Жуляны или Борисполь. Он добавил, что сейчас тело психотерапевта направляется в Стамбул.
Племянник Кашпировского также рассказал, что гроб подготовлен к транспортировке в соответствии с международными стандартами: он оцинкован и помещен в деревянный контейнер.
Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Как отметил директор психотерапевта Сергей Рудых, причиной смерти стала остановка сердца.
8 октября на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с Кашпировским. На ней присутствовали десятки людей, включая родственников, друзей, коллег и поклонников. Гроб с телом был расположен в Прощальном зале кладбища. Похороны психотерапевта пройдут в закрытом режиме.