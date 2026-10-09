Тело Кашпировского доставят на Украину через Турцию и Польшу

По его словам, маршрут перевозки пройдет через московский аэропорт «Внуково», Стамбул и Варшаву. Затем гроб планируют доставить в Киев. Мамаев уточнил, что конечным пунктом станет один из киевских аэропортов – Жуляны или Борисполь. Он добавил, что сейчас тело психотерапевта направляется в Стамбул.