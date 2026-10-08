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В Москве завершилась церемония прощания с Кашпировским

Сергей Пахомов
Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»
Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Прощание с психотерапевтом Анатолием Кашпировским на Троекуровском кладбище в Москве завершилось. Об этом пишет «РИА Новости».

Уточняется, что церемония началась в 12:00 мск. На ней присутствовали десятки людей, включая родственников, друзей, коллег и поклонников. Гроб с телом был расположен в Прощальном зале кладбища. Похороны психотерапевта пройдут в закрытом режиме.

«За его семейным столом всегда было интересно и весело. Много шутили, пели песни. У него был прекрасный голос и музыкальный слух», – заявила на церемонии врач, друг семьи Елена Варфоломеева.

Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Как отметил директор психотерапевта Сергей Рудых, причиной смерти стала остановка сердца.

Анатолий Кашпировский стал известен в конце 1980-х благодаря телевизионным сеансам. В книге Натальи Конрадовой «Археология русского интернета», о которой рассказывал проект «Ведомости. Город», этот период описывается как время массового увлечения парапсихологией: зрители «заряжали» воду с Аланом Чумаком и смотрели выступления Кашпировского.

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