Атакованный в Черном море танкер «Афрамакс Рио» отбуксировали в безопасное место

«Афрамакс Рио» атаковали в Черном море у берегов Сочи 6 октября. Он перевозил нефть под флагом Либерии. Экипаж из 23 человек спасен, по предварительным данным, пострадавших нет. В море произошло открытое горение нефти. Жители и гости Сочи в течение нескольких дней могли наблюдать горение нефтепродуктов в море.