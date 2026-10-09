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Атакованный в Черном море танкер «Афрамакс Рио» отбуксировали в безопасное место

Максим Цуланов
Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Танкер «Афрамакс Рио» отбуксировали в безопасное место после атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

«Судно отбуксировали и установили боновые заграждения, сформирован необходимый резерв сорбента», – говорится в сообщении. Сейчас специалисты Морспасслужбы оценивают техническое состояние судна.

«Афрамакс Рио» атаковали в Черном море у берегов Сочи 6 октября. Он перевозил нефть под флагом Либерии. Экипаж из 23 человек спасен, по предварительным данным, пострадавших нет. В море произошло открытое горение нефти. Жители и гости Сочи в течение нескольких дней могли наблюдать горение нефтепродуктов в море.

8 октября в Росрыболовстве сообщили, что для оценки загрязнения у берегов Сочи привлекут ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). В Кремле заявили, что нефть из атакованного танкера не нанесла вреда экологии.

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