Ученые займутся оценкой загрязнения у берегов Сочи из-за горящего танкера

6 октября в акватории Черного моря атаке безэкипажных катеров подвергся танкер «Афрамакс Рио», перевозивший нефть под флагом Либерии. С того момента в море происходит открытое горение нефти. Экипаж из 23 человек спасен, по предварительным данным, пострадавших нет.