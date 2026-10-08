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Ученые займутся оценкой загрязнения у берегов Сочи из-за горящего танкера

Максим Цуланов

Росрыболовство привлекло ученых для оценки загрязнения у берегов Сочи после повреждения танкера «Афрамакс Рио». Об этом «Ведомостям» сообщили в Росрыболовстве. 

К исследованиям привлекут ученых южного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). 

«Специалисты были направлены в район происшествия и приступили к отбору проб воды и донных отложений. Результаты лабораторных исследований позволят оценить воздействие происшествия на водную экосистему», – говорится в сообщении.

6 октября в акватории Черного моря атаке безэкипажных катеров подвергся танкер «Афрамакс Рио», перевозивший нефть под флагом Либерии. С того момента в море происходит открытое горение нефти. Экипаж из 23 человек спасен, по предварительным данным, пострадавших нет.

Жители прибрежного города второй день могут видеть черный дым, который поднимается с поверхности воды. На фоне разлива нефти власти Сочи ограничили доступ к набережным и пляжам.

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