На Сицилии 11 человек пострадали после двойного торнадо
На западе итальянского острова Сицилия не менее 11 человек, включая четверых детей, обратились за медицинской помощью после двойного смерча. Об этом сообщает Quotidiano Nazionale.
По данным издания, два вихря сформировались над морем в районе порта Марсала, после чего вышли на сушу в провинции Трапани. Сильный ветер повредил здания, автомобили и сельскохозяйственные угодья. В населенном пункте Петрозино автомобиль упал в овраг, находившихся в нем двух человек доставили в больницу.
В Марсале смерч обрушился на школу Alcide De Gasperi, в которой находились 273 ребенка. По данным ANSA, легкие травмы получили шестеро учащихся, четверым потребовалась помощь в больнице. Всего в отделение неотложной помощи Марсалы поступили девять человек, включая пятерых взрослых.
В результате непогоды на Сицилии оказались повреждены линии электропередачи, сорваны крыши домов и перевернуты автомобили. Мэр Марсалы Андреана Патти сообщила о намерении запросить объявление режима стихийного бедствия.
В январе 2026 г. на Сицилию, Сардинию и Калабрию обрушился циклон «Гарри». Сильный ветер и проливные дожди вызвали прибрежные наводнения. На Сицилии скорость ветра достигала 119 км/ч. По данным департамента гражданской защиты, из пострадавших районов эвакуировали 675 человек.