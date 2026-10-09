На Сицилии 11 человек пострадали после двойного торнадо

По данным издания, два вихря сформировались над морем в районе порта Марсала, после чего вышли на сушу в провинции Трапани. Сильный ветер повредил здания, автомобили и сельскохозяйственные угодья. В населенном пункте Петрозино автомобиль упал в овраг, находившихся в нем двух человек доставили в больницу.