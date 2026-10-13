Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 484,5+5,08%CNY Бирж.12,564+0,41%IMOEX2 426,53+1,37%RTSI911,45+1,42%RGBI111,24+0,23%RGBITR766,35+0,25%
Главная / Общество /

В Белоруссии освятили икону «кибер-апостола», созданную с помощью ИИ

Анна Виноградова
Виктар Ведзень / Католическая церковь Белоруссии
Виктар Ведзень / Католическая церковь Белоруссии

В католическом храме святой Марии Магдалины в Новолукомле Витебской области освятили икону святого Карло Акутиса, созданную с использованием искусственного интеллекта (ИИ), сообщает официальный портал Католической церкви Белоруссии.

Над изображением работали промпт-инженер Дмитрий Кульпанович, дизайнер Андрей Кабанов и фотограф Виктор Ведень. При создании иконы они использовали ИИ и другие современные технологии.

Полотно размером 140 на 290 см стилизовано под живопись. Акутис изображен с ноутбуком и четками в руках, а на его груди расположено золотое солнце. На заднем плане изображена винтовая лестница, переходящая в дорогу и символизирующая путь к спасению.

Карло Акутис родился в 1991 г., увлекался программированием и создавал сайты, посвященные католической вере. За деятельность в интернете его прозвали «кибер-апостолом» и «инфлюенсером Бога». Он умер от лейкемии в возрасте 15 лет.

7 сентября 2025 г. в Ватикане Акутиса причислили к лику святых. Церемонию провел папа римский Лев XIV.

В мае 2026 г. понтифик опубликовал энциклику Magnifica Humanitas, посвященную искусственному интеллекту. В документе подчеркивается, что современные технологии должны служить человеку, сохраняя его свободу, достоинство и ответственность.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её