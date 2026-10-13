В Белоруссии освятили икону «кибер-апостола», созданную с помощью ИИ
В католическом храме святой Марии Магдалины в Новолукомле Витебской области освятили икону святого Карло Акутиса, созданную с использованием искусственного интеллекта (ИИ), сообщает официальный портал Католической церкви Белоруссии.
Над изображением работали промпт-инженер Дмитрий Кульпанович, дизайнер Андрей Кабанов и фотограф Виктор Ведень. При создании иконы они использовали ИИ и другие современные технологии.
Полотно размером 140 на 290 см стилизовано под живопись. Акутис изображен с ноутбуком и четками в руках, а на его груди расположено золотое солнце. На заднем плане изображена винтовая лестница, переходящая в дорогу и символизирующая путь к спасению.
Карло Акутис родился в 1991 г., увлекался программированием и создавал сайты, посвященные католической вере. За деятельность в интернете его прозвали «кибер-апостолом» и «инфлюенсером Бога». Он умер от лейкемии в возрасте 15 лет.
7 сентября 2025 г. в Ватикане Акутиса причислили к лику святых. Церемонию провел папа римский Лев XIV.
В мае 2026 г. понтифик опубликовал энциклику Magnifica Humanitas, посвященную искусственному интеллекту. В документе подчеркивается, что современные технологии должны служить человеку, сохраняя его свободу, достоинство и ответственность.