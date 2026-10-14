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Патриарх Кирилл наградил Чайку орденом Невского I степени

Ксения Наумчик

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил полномочному представителю президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке церковный орден благоверного князя Александра Невского I степени. Об этом сообщила Русская православная церковь (РПЦ).

Как отметили в РПЦ, награда присуждена за труды на благо Церкви и Отечества, а также в связи с 75-летием со дня рождения Чайки. Во время церемонии патриарх поблагодарил полпреда за его «непростую, но очень важную для страны миссию». Патриарх также подчеркнул значение Северного Кавказа для Русской православной церкви и отметил вклад Чайки в обеспечение мирного сосуществования религий в регионе.

Церемония вручения ордена состоялась в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве.

5 октября Патриарх Кирилл наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Славы и Чести I степени. Глава РПЦ также поздравил Кадырова с 50-летним юбилеем. Патриах отметил многолетнюю государственную деятельность главы Чечни, назвав его «волевым, целеустремленным и ответственным лидером».

Чем известен экс-генпрокурор и полпред в СКФО Юрий Чайка
Чайка Юрий Яковлевич родился в многодетной семье в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края 21 мая 1951 г. Его отец работал секретарем Николаевского городского комитета КПСС, а мать – педагогом математики.
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Чайка Юрий Яковлевич родился в многодетной семье в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края 21 мая 1951 г. Его отец работал секретарем Николаевского городского комитета КПСС, а мать – педагогом математики. / ИТАР-ТАСС

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