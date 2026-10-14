Патриарх Кирилл наградил Чайку орденом Невского I степени

Как отметили в РПЦ, награда присуждена за труды на благо Церкви и Отечества, а также в связи с 75-летием со дня рождения Чайки. Во время церемонии патриарх поблагодарил полпреда за его «непростую, но очень важную для страны миссию». Патриарх также подчеркнул значение Северного Кавказа для Русской православной церкви и отметил вклад Чайки в обеспечение мирного сосуществования религий в регионе.