Стали известны сферы с наибольшим числом вакансий на удаленке

Аналитики SuperJob отмечают, что число компаний, предлагающих удаленную занятость, сократилось, однако такой формат сохраняет устойчивые позиции на рынке труда. Главным его преимуществом россияне считают экономию времени и денег на дорогу, а недостатком – ненормированный рабочий день. Каждый третий удаленный сотрудник, согласно опросу сервиса, предпочел бы уволиться, а не возвращаться в офис.