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Главная / Общество /

Стали известны сферы с наибольшим числом вакансий на удаленке

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Больше всего вакансий с дистанционным форматом работы в России предлагают в сфере информационных технологий, кол-центрах и финансовом секторе. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob, передает «РИА Новости».

По данным исследования, в ИТ-сфере работодатели чаще всего ищут специалистов технической поддержки, программистов и аналитиков. Значительное число удаленных вакансий приходится на продажи услуг для бизнеса, в том числе операторов кол-центров и менеджеров по работе с клиентами. В финансовой отрасли востребованы страховые агенты, кредитные специалисты и сотрудники по взысканию задолженности.

Предложения о дистанционной работе распространены также в образовании, бухгалтерии и строительстве. В этих сферах работодатели ищут преподавателей, кураторов онлайн-обучения, инженеров-конструкторов и архитекторов.

Аналитики SuperJob отмечают, что число компаний, предлагающих удаленную занятость, сократилось, однако такой формат сохраняет устойчивые позиции на рынке труда. Главным его преимуществом россияне считают экономию времени и денег на дорогу, а недостатком – ненормированный рабочий день. Каждый третий удаленный сотрудник, согласно опросу сервиса, предпочел бы уволиться, а не возвращаться в офис.

В апреле SuperJob зафиксировал снижение спроса на ИТ-специалистов на 18% в I квартале 2026 г. При этом число вакансий в сфере информационной безопасности увеличилось на 24% в годовом выражении.

24 августа «Ведомости» привели результаты исследования Kept, согласно которому более половины опрошенных компаний сократили число вакансий за последний год. Среди работодателей, продолжавших наем, 95% сообщили о сложностях с поиском сотрудников.

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