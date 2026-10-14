Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,494-0,56%ARSA7,34-0,94%VEON-RX77,5+2,51%IMOEX2 424,13+0,22%RTSI909,66+0,12%RGBI111,35+0,19%RGBITR767,35+0,22%
Главная / Общество /

Сбившего актрису Добромилову байкера приговорили к принудительным работам

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Дорогомиловский суд Москвы приговорил мотоциклиста Максима Завирюху к одному году и пяти месяцам принудительных работ по делу о гибели актрисы Ксении Добромиловой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Также по решению суда из заработной платы Завирюхи будут удерживать 15% в доход государства. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на два с половиной года.

5 мая актриса Добромилова, известная по клипу на песню «Девочка-война» от HammAli & Navai, погибла в ДТП с мотоциклом во время «фотоохоты». Она работала фотографом на сходках мотоциклистов-любителей. На последней такой встрече ее сбил мотоциклист на Большой Дорогомиловской.

Добромилова родилась 22 декабря 1991 г. Выпускница Театрального колледжа имени Филатова по специальности «актриса музыкального театра», Института теле- и радиовещания «Останкино» по специальности «телерадиоведущая». Работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла. Также занималась фотографией и модельным бизнесом.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь