Сбившего актрису Добромилову байкера приговорили к принудительным работам

5 мая актриса Добромилова, известная по клипу на песню «Девочка-война» от HammAli & Navai, погибла в ДТП с мотоциклом во время «фотоохоты». Она работала фотографом на сходках мотоциклистов-любителей. На последней такой встрече ее сбил мотоциклист на Большой Дорогомиловской.