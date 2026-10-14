Сбившего актрису Добромилову байкера приговорили к принудительным работам
Дорогомиловский суд Москвы приговорил мотоциклиста Максима Завирюху к одному году и пяти месяцам принудительных работ по делу о гибели актрисы Ксении Добромиловой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на участника процесса.
Также по решению суда из заработной платы Завирюхи будут удерживать 15% в доход государства. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на два с половиной года.
5 мая актриса Добромилова, известная по клипу на песню «Девочка-война» от HammAli & Navai, погибла в ДТП с мотоциклом во время «фотоохоты». Она работала фотографом на сходках мотоциклистов-любителей. На последней такой встрече ее сбил мотоциклист на Большой Дорогомиловской.
Добромилова родилась 22 декабря 1991 г. Выпускница Театрального колледжа имени Филатова по специальности «актриса музыкального театра», Института теле- и радиовещания «Останкино» по специальности «телерадиоведущая». Работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла. Также занималась фотографией и модельным бизнесом.