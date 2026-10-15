Одиннадцатиклассники не попадут под новый стандарт обучения в 2027 году
Новый государственный образовательный стандарт для старшей школы вступит в силу с 1 сентября 2027 г., но не распространится на тех, кто пойдет в одиннадцатый класс в следующем году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минпросвещения России.
По данным министерства, те, кто учится сейчас, доучатся по прежнему стандарту до выпуска из школы. Первыми выпускниками по новому ФГОС станут школьники 2029 г.
В июле министр просвещения Сергей Кравцов рассказывал, что, согласно новому стандарту для 10-х и 11-х классов, программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. Навыки работы с технологиями искусственного интеллекта включат в перечень метапредметных результатов обучения. В новом стандарте также закреплена возможность для учеников не выбирать профильные предметы, а изучать все дисциплины на базовом уровне. При этом сохраняются все существующие профили для углубленного изучения. Документ впервые четко регламентирует оснащение каждого предметного кабинета необходимым оборудованием для практических занятий.