Одиннадцатиклассники не попадут под новый стандарт обучения в 2027 году

В июле министр просвещения Сергей Кравцов рассказывал, что, согласно новому стандарту для 10-х и 11-х классов, программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. Навыки работы с технологиями искусственного интеллекта включат в перечень метапредметных результатов обучения. В новом стандарте также закреплена возможность для учеников не выбирать профильные предметы, а изучать все дисциплины на базовом уровне. При этом сохраняются все существующие профили для углубленного изучения. Документ впервые четко регламентирует оснащение каждого предметного кабинета необходимым оборудованием для практических занятий.