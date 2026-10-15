Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,478+0,25%KUZB0,026+1,36%VEON-RX79,8+1,14%IMOEX2 405,03-0,68%RTSI902,49-0,68%RGBI111,74+0,34%RGBITR770,18+0,37%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Одиннадцатиклассники не попадут под новый стандарт обучения в 2027 году

Инна Шульгина

Новый государственный образовательный стандарт для старшей школы вступит в силу с 1 сентября 2027 г., но не распространится на тех, кто пойдет в одиннадцатый класс в следующем году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минпросвещения России.

По данным министерства, те, кто учится сейчас, доучатся по прежнему стандарту до выпуска из школы. Первыми выпускниками по новому ФГОС станут школьники 2029 г.

В июле министр просвещения Сергей Кравцов рассказывал, что, согласно новому стандарту для 10-х и 11-х классов, программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. Навыки работы с технологиями искусственного интеллекта включат в перечень метапредметных результатов обучения. В новом стандарте также закреплена возможность для учеников не выбирать профильные предметы, а изучать все дисциплины на базовом уровне. При этом сохраняются все существующие профили для углубленного изучения. Документ впервые четко регламентирует оснащение каждого предметного кабинета необходимым оборудованием для практических занятий.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте