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Абитуриентов в РФ могут обязать оплачивать первый семестр в вузе до начала учебы

Инна Шульгина

Минобрнауки РФ выступило с инициативой об обязанности абитуриентов оплачивать первый семестр в вузе до начала обучения. Это нужно для исключения ситуаций, когда молодые люди заключают договоры сразу с рядом университетов и занимают несколько мест, пишет «РИА Новости» со ссылкой на министерство.

В ведомстве указали, что предоплата зафиксирует выбор абитуриента и сделает платный конкурс четче и справедливее для всех участников. Введение предоплаты требуется для решения проблемы «виртуального» конкурса.

Минобрнауки также предложило добавить в порядок приема нормы о возможности оплаты обучения с помощью маткапитала или образовательного кредита.

В конце сентября заместитель директора департамента кадровой политики министерства Сергей Антонов сообщал, что конкурс в педагогические вузы РФ, подведомственные Минпросвещения, по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования в приемную кампанию 2026 г. составил более семи человек на место. Всего по педагогическим специальностям в эту приемную кампанию было выделено 79 000 мест.

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