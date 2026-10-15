Абитуриентов в РФ могут обязать оплачивать первый семестр в вузе до начала учебы

Минобрнауки РФ выступило с инициативой об обязанности абитуриентов оплачивать первый семестр в вузе до начала обучения. Это нужно для исключения ситуаций, когда молодые люди заключают договоры сразу с рядом университетов и занимают несколько мест, пишет «РИА Новости» со ссылкой на министерство.