Каждая компания в России может экономить при покупке топлива

Каждая компания в России может экономить при покупке топливаДанные Росстата показывают неутешительный тренд: цены на бензин в России растут семь недель подряд. Сильнее всего рост доли этой статьи расходов может ударить по компаниям, так как, в отличие от граждан, они реже используют доступные скидки и бонусы для снижения среднемесячного чека, указывают эксперты. При этом на большинстве российских АЗС бизнес может экономить до 30 % топливных расходов.
Полтора месяца роста
На неделе с 17 по 23 августа цены на бензин в России снова выросли на 0,31 %, по данным Росстата. Само по себе увеличение незначительно, однако оно продолжается уже семь недель подряд и превышает средний уровень цен по России. В целом средние потребительские цены на данный вид топлива в период с 23 по 29 августа увеличились на 7 копеек, достигнув 49,08 руб. за литр.
Учитывая, что еще в середине лета объем среднемесячных трат на топливо большинства россиян уже добрался до отметки в 4 тыс. рублей, следует ожидать дальнейшего роста доли этой статьи расходов с учетом роста цен на топливо. При этом у компаний в отличие от граждан среднемесячный расход даже на один штатный автомобиль зачастую на порядок выше, так как он используется в течение всего дня, а не только чтобы добраться до офиса и обратно.
Экономичное решение
Согласно данным Росстата, по итогам 2020 года в России действовало более 30 тыс. автозаправочных станций (АЗС). Большинство из них являются многотопливными. К таким АЗС относятся те, на которых можно заправить автотранспортное средство разными видами топлива. Чаще всего АЗС можно встретить в Центральном федеральном округе: в среднем каждая пятая автозаправка располагается здесь. При этом в самой Москве более тысячи АЗС. Аналогичное количество заправок действует в Московской области, Краснодарском крае и Республике Дагестан.
По данным компании «Передовые Платежные Решения», организации могут использовать топливные карты практически на каждой АЗС в России. При оплате такой картой можно значительно экономить на каждой второй заправке. Речь идет о заправках «Роснефть», «Газпромнефть», «Газпром», «Лукойл», «Башнефть», «Шелл» и многих других. Через «Передовые Платежные Решения» здесь проходит 5 транзакций в секунду.
Компания «Передовые Платежные Решения» является восточно-европейским подразделением международной компании FLEETCOR, занимающей лидирующие позиции в части предоставления услуг процессинга топливных карт.
Без трети расходов
На рынке сейчас представлено несколько топливных карт, отвечающих различным потребностям их пользователей. Их могут выпускать как сами топливные компании, так и другие организации. У каждой карты есть свое уникальное преимущество. Одна позволяет получать самые большие бонусы именно при заправке грузового транспорта, другая дает отсрочку платежа, третья помогает не только получать скидки, но и сопровождение менеджера по их учету и составлению отчетности.
Проект «Марка качества», специализирующийся на составлении различных независимых рейтингов, представил в 2021 году рейтинг лучших топливных карт для физических и юридических лиц. Картой, позволяющей получить юрлицу наибольшую экономию при покупке топлива, была названа «Вездеход Online». Она помогает экономить до 30 % на заправочных станциях как внутри России, так и в ближнем зарубежье в общей сложности более чем на 16 тысяч АЗС. Экономия достигается за счет возврата НДС в размере 20 % от суммы покупки, экономии до 5 % на разнице цены на топливо у различных поставщиков, а также дополнительной скидки в 3 % за использование различных сервисов, включая мойку и шиномонтаж.
Доступная альтернатива
Экономия для компании доступна не только благодаря топливным картам для сотрудников, но также за счет оптимизации затрат на топливо. Делать это можно самостоятельно в онлайн-формате через личный кабинет на сайте или через мобильное приложение. Как оператор корпоративных платежей для автопарка компания «Передовые Платежные Решения» может предоставлять удобный механизм управления топливными и околотопливными затратами организации. Такие затраты, помимо прочего, включают оплату штрафов и парковки. Более расширенный вариант – управление всем автопарком (так называемый флит-менеджмент), когда собственный парк компании передается во внешнее управление специализированной организации. Компания «Передовые Платежные Решения» реализует такую услугу в круглосуточном режиме в формате горячей линии, чат-бота и персональных менеджеров.
«Наше корпоративное решение для автопарков – это эффективный инструмент для полноценного управления затратами бизнеса. Вместе с решением по оплате топлива владелец автопарка и водитель получают множество полезных сервисов для увеличения эффективности бизнеса и оптимизации корпоративных затрат организации, ‒ говорит Антон Кремнёв, президент компании FLEETCOR в России и Восточной Европе. ‒ За последние годы решения по оплате корпоративных затрат на автопарки совершили существенную цифровую трансформацию – внедрение современных технологий в области осуществления оплаты, коммуникаций с пользователями и удобства использования – оплата и контроль расходов через мобильное приложение, голосовые и текстовые помощники для руководителей и пользователей, электронный документооборот, онлайн-сервисы и многое другое».
По словам президента компании FLEETCOR в России и Восточной Европе, в дополнение к этому пользователи получают экономию за счет широкой сети АЗС, контроля затрат, возмещения НДС и многих других возможностей.