Каждая компания в России может экономить при покупке топлива

Проект «Марка качества», специализирующийся на составлении различных независимых рейтингов, представил в 2021 году рейтинг лучших топливных карт для физических и юридических лиц. Картой, позволяющей получить юрлицу наибольшую экономию при покупке топлива, была названа «Вездеход Online». Она помогает экономить до 30 % на заправочных станциях как внутри России, так и в ближнем зарубежье в общей сложности более чем на 16 тысяч АЗС. Экономия достигается за счет возврата НДС в размере 20 % от суммы покупки, экономии до 5 % на разнице цены на топливо у различных поставщиков, а также дополнительной скидки в 3 % за использование различных сервисов, включая мойку и шиномонтаж.