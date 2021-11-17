12 ноября на «Главбухе года» обсудили новый вид налогового контроля и выбрали лучшую бухгалтерию страны

Лучшую бухгалтерию страны эксперты Актион Бухгалтерии совместно с «Делойт» в СНГ определяли в два этапа. На первом этапе бухгалтеры, работающие в одной компании, объединяли свои баллы, которые они набрали на личном этапе Конкурса «Главбух года». Те отделы, которые оказались дружнее и профессиональнее, поднимались в Рейтинге бухгалтерий. На втором этапе первые 10 компаний с самыми высокими баллами в Рейтинге получили анкету с вопросами для оценки эффективности работы отделов. В этом году ситуация накалилась, и за выход в финал сражались уже 50 лучших бухгалтерий нашей страны. Этот показатель в два раза превышает число участников прошлого года.