Акционеры инвестировали в УБРиР 3 млрд рублей

УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА, АЦ Эксперт за 2020 год). Регулятор включает УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. Несколько лет подряд банк входит в сотню самых надежных кредитных учреждений России по версии журнала Forbes. В 2022 году международное агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило «стабильный» прогноз по рейтингу УБРиР и присвоило банку долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги на уровне «B/B».