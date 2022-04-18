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Страхование дебиторской задолженности: минимизация рисков в новых реалиях

Неопределенная ситуация на геополитической арене, как и давление санкций, ожидаемо отразились на настроениях подавляющего большинства участников рынка, от малого бизнеса до международных корпораций. Для многих минимизация рисков, поиск страховщиков, как и поиск специализированных брокеров вроде ICBA Russia, встали в ряд приоритетных задач.

Государство в меру своей инициативности тоже приняло ряд мер для поддержки предпринимателей, в том числе утвердило временный мораторий на банкротство.

И хотя в теории законопроект должен улучшить финансовое положение физических и юридических лиц, речь об ответных мерах поддержки для кредиторов и одновременном признание ситуации форс-мажорной пока не идет.

Кредитный риск растет

Для минимизации рисков некоторые компании смогли отказаться от отсрочки платежей и перейти на сотрудничество в формате предоплаты со своими партнерами.

В то же время не все компании могут перенять аналогичный опыт, акцентируя внимание дебиторов на защите именно своих финансовых интересов. В некоторых сегментах рынка перейти на новый формат расчетов проблематично в силу особенностей организации отработанных бизнес-процессов или по другим причинам.

В этом случае страхование дебиторской задолженности становится едва ли не обязательным условием грамотного риск-менеджмента для тех, кто не может перейти на предоплату или заручиться «железными» гарантиями исполнения обязательств.

Европейские страховщики в выжидательной позиции

Параллельно ситуация усугубляется тем, что европейские страховые компании и их представительства на территории России не спешат удовлетворять спрос на услуги страхования дебиторской задолженности.

Многие компании, сократившие страховое покрытие до фактической задолженности, находятся в выжидательной позиции, наблюдая за тем, в каком направлении будут развиваться события на геополитической арене.

Подробнее о страховании дебиторской задолженности вы можете узнать здесь, на сайте специализированного брокера icba.ru. ICBA Russia сотрудничает со всеми специализированными страховщиками в России, включая такие страховые компании, как ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование», ООО «Кофас рус Страховая компания, ООО "СК "Ойлер Гермес Ру" и другие.

Российские страховщики и неудовлетворенный спрос

Российские страховые компании, для которых кредитное страхование все еще остается относительно новой услугой, не располагают ресурсами для удовлетворения растущего спроса – у них нет ни инфраструктуры, ни страховой емкости для покрытия рисков в сегменте торговых кредитов. Те, кто все же работает в этом направлении, ожидаемо повысили премии.

К нынешнему положению вещей стоит добавить стремительно возросшие ставки ЦБ и, как результат, возросшую стоимость факторинга, который еще недавно активно использовался и рассматривался в качестве защитного инструмента. Однако теперь, когда начальная стоимость факторинга составляет от 25% годовых, бизнес ищет альтернативные решения.

Перспективы для кредиторов и дебиторов

Европейские страховые компании и их филиалы, оставшиеся на российском рынке, не спешат удовлетворять спрос.

В контексте российских страховщиков аудитории потенциальных клиентов приходится выбирать услуги в рамках ограниченного предложения, рассматривать варианты синдикативной поддержки несколькими страховыми компаниями, изучать консервативные стратегии управления рискам.

В то же время специализированные страховые услуги, включая страхование дебиторской задолженности, считается одним из оптимальных «обязательных» вариантов ведения бизнеса при условии сотрудничества с надежной СК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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