Страхование дебиторской задолженности: минимизация рисков в новых реалиях
Неопределенная ситуация на геополитической арене, как и давление санкций, ожидаемо отразились на настроениях подавляющего большинства участников рынка, от малого бизнеса до международных корпораций. Для многих минимизация рисков, поиск страховщиков, как и поиск специализированных брокеров вроде ICBA Russia, встали в ряд приоритетных задач.
Государство в меру своей инициативности тоже приняло ряд мер для поддержки предпринимателей, в том числе утвердило временный мораторий на банкротство.
И хотя в теории законопроект должен улучшить финансовое положение физических и юридических лиц, речь об ответных мерах поддержки для кредиторов и одновременном признание ситуации форс-мажорной пока не идет.
Кредитный риск растет
Для минимизации рисков некоторые компании смогли отказаться от отсрочки платежей и перейти на сотрудничество в формате предоплаты со своими партнерами.
В то же время не все компании могут перенять аналогичный опыт, акцентируя внимание дебиторов на защите именно своих финансовых интересов. В некоторых сегментах рынка перейти на новый формат расчетов проблематично в силу особенностей организации отработанных бизнес-процессов или по другим причинам.
В этом случае страхование дебиторской задолженности становится едва ли не обязательным условием грамотного риск-менеджмента для тех, кто не может перейти на предоплату или заручиться «железными» гарантиями исполнения обязательств.
Европейские страховщики в выжидательной позиции
Параллельно ситуация усугубляется тем, что европейские страховые компании и их представительства на территории России не спешат удовлетворять спрос на услуги страхования дебиторской задолженности.
Многие компании, сократившие страховое покрытие до фактической задолженности, находятся в выжидательной позиции, наблюдая за тем, в каком направлении будут развиваться события на геополитической арене.
Подробнее о страховании дебиторской задолженности вы можете узнать здесь, на сайте специализированного брокера icba.ru. ICBA Russia сотрудничает со всеми специализированными страховщиками в России, включая такие страховые компании, как ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование», ООО «Кофас рус Страховая компания, ООО "СК "Ойлер Гермес Ру" и другие.
Российские страховщики и неудовлетворенный спрос
Российские страховые компании, для которых кредитное страхование все еще остается относительно новой услугой, не располагают ресурсами для удовлетворения растущего спроса – у них нет ни инфраструктуры, ни страховой емкости для покрытия рисков в сегменте торговых кредитов. Те, кто все же работает в этом направлении, ожидаемо повысили премии.
К нынешнему положению вещей стоит добавить стремительно возросшие ставки ЦБ и, как результат, возросшую стоимость факторинга, который еще недавно активно использовался и рассматривался в качестве защитного инструмента. Однако теперь, когда начальная стоимость факторинга составляет от 25% годовых, бизнес ищет альтернативные решения.
Перспективы для кредиторов и дебиторов
Европейские страховые компании и их филиалы, оставшиеся на российском рынке, не спешат удовлетворять спрос.
В контексте российских страховщиков аудитории потенциальных клиентов приходится выбирать услуги в рамках ограниченного предложения, рассматривать варианты синдикативной поддержки несколькими страховыми компаниями, изучать консервативные стратегии управления рискам.
В то же время специализированные страховые услуги, включая страхование дебиторской задолженности, считается одним из оптимальных «обязательных» вариантов ведения бизнеса при условии сотрудничества с надежной СК.