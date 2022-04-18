Страхование дебиторской задолженности: минимизация рисков в новых реалиях

Российские страховые компании, для которых кредитное страхование все еще остается относительно новой услугой, не располагают ресурсами для удовлетворения растущего спроса – у них нет ни инфраструктуры, ни страховой емкости для покрытия рисков в сегменте торговых кредитов. Те, кто все же работает в этом направлении, ожидаемо повысили премии.