«Забытое чудо» и современные технологии напомнят зрителю про самое важное

«Фигура Сергия Радонежского захватила меня еще на этапе сценария и не отпускала до самого завершения работы. Получился по-хорошему необычный и очень современный мультфильм. Это история как для семейного просмотра, так и для похода школьников в кино всем классом. Особенно поразят воображение сама ситуация и неожиданные перипетии общения современных детей с яркими представителями средневековой Руси, непосредственное столкновение будущего с прошлым. Дети получат удовольствие от динамичной анимации, забавных шуток и приключений, а взрослые смогут найти для себя что-то новое в, казалось бы, всем известных событиях».

Андрей Колпин Режиссер-постановщик