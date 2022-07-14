«Забытое чудо» и современные технологии напомнят зрителю про самое важное
18 июля 2022 года, в день 600-летия обретения Русской Православной Церковью мощей преподобного Сергия Радонежского, на экраны выходит анимационный фильм «Забытое чудо» (6+). Афиша премьеры на крупноформатных экранах партнера фильма — медиахолдинга MAER — уже приглашает зрителя в кинотеатры. Накануне в Москве состоялся предпоказ новой работы российских аниматоров.
«Щепетильная тема»
В воскресение 10 июля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся предпоказ анимационного фильма «Забытое чудо» (6+) студии «Паровоз». Вместе с представителями анимационной студии новый фильм представили «Газпром-медиа КИТ», дистрибутор картины «Централ Партнершип, а также партнеры картины — ГК «Ростех» и медиахолдинг MAER.
Большим и маленьким зрителям представил сказку — путешествие современных детей в прошлое. По сюжету, одноклассники Дима, Настя и Гоша случайно обнаруживают волшебный портал, который переносит их в XIV век. Чтобы вернуться домой, школьникам приходится пройти сквозь «чудесный лес» времен монгольского ига. Помогает детям святой и чудотворец — преподобный Сергий Радонежский.
Преодолевая испытания, дети из XXI века постигают ценность дружбы, пересматривают свое отношение к жадности, гордыне и трусости, учатся приходить друг другу на помощь. Мультфильм в простой и понятной форме рассказывает о ключевых ценностях и морали.
«Творческая команда на протяжении четырех лет работала с Московской духовной академией и Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой, чтобы подобрать правильные интонации и затронуть тонкие струны детской души. Было очень важно найти верные слова, образы и с помощью выразительного художественного языка донести важность общечеловеческих ценностей: сострадания, искренности, отваги, готовности помочь в трудную минуту».
Подвижник земли Русской
Сергий Радонежский почитается как покровитель учащихся. В XIV столетии он основал Троицкий монастырь под Москвой, который с годами превратился в Троице-Сергиеву лавру.
Создать монастырь после нашествия Батыя на Руси было очень не просто. Большинство монастырей в то время лежало в развалинах. Построить монастырскую общину в то время означало жить в ожидании набега ордынцев, нового разорения, гибели или угона в рабство. В этих условиях Варфоломей (мирское имя Сергия) принял решение начать путь монаха-отшельника. Это было весьма необычно для русской монашеской традиции: считалось, что отшельничество и затвор — удел опытных иноков.
Для новичков подобное считалось не просто трудным, но и опасным делом. Большинство насельников монастырей было истреблено, по этой причине внутренняя связь поколений прервалась. Найти опытного наставника, чтобы под его началом сделать первые шаги на поприще монашеской жизни, было практически невозможно. Не было ни учителей-старцев, ни общежительных монастырей. Однако Сергий выдержал все испытания и возродил монашество на Руси.
Для понимания современного человека: Сергий Радонежский возродил центры передачи жизненной мудрости, знания иностранных языков, православной веры. По этой причине он почитается Русской православной церковью в лике святых как преподобный и считается величайшим подвижником земли Русской.
«Фигура Сергия Радонежского захватила меня еще на этапе сценария и не отпускала до самого завершения работы. Получился по-хорошему необычный и очень современный мультфильм. Это история как для семейного просмотра, так и для похода школьников в кино всем классом. Особенно поразят воображение сама ситуация и неожиданные перипетии общения современных детей с яркими представителями средневековой Руси, непосредственное столкновение будущего с прошлым. Дети получат удовольствие от динамичной анимации, забавных шуток и приключений, а взрослые смогут найти для себя что-то новое в, казалось бы, всем известных событиях».
Анонс на маленьких и больших экранах
Анонс премьеры «Забытого чуда» на крупноформатных экранах в наружной рекламе доверен партнеру фильма — медиахолдингу MAER. Афишу мультфильма на улицах своих городов уже увидели жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Сочи, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Уфы, Самары, Волгограда и др.
Представители MAER сообщают, что рекламная кампания будет проводиться с большим охватом и, что важно, — технологично. Анонс премьеры увидит свыше 20 млн россиян, а применение запатентованной цифровой технологии MAER, работающей на стыке офлайна и онлайна, поможет привести в кинозалы миллионы зрителей. В MAER пояснили, что цифровые технологии, которые используются для увеличения эффективности охватных кампаний, позволят одновременно рекламировать бренды и события и в личном пространстве — на маленьких экранах смартфонов, и в общественном пространстве — на больших уличных экранах.
Рекламный охват миллионов зрителей понадобился премьере «Забытого чуда» из-за значимости приближающейся даты. В «Газпром-Медиа» ожидают, что на премьеру придет большое количество российских семей.
«Сделать фильм про такую личность, как Сергий Радонежский, да еще для современных детей — настоящий вызов! А быть партнером такого проекта — большая честь! Воспринимаю «Забытое чудо» как просветительский проект, который был сделан людьми с чистым сердцем. Получился очень душевный мультфильм, который позволит нашим детям изучить жизнь уникального человека, причисленного к лику святых. Команда MAER бережно донесет радостную новость о премьере до максимального количества зрителей. Уверен, что премьера фильма в день 600-летия обретения Русской Православной Церковью мощей преподобного Сергия Радонежского пройдет в кинотеатрах страны при полном аншлаге».
Актерский состав
Персонажей «Забытого чуда» озвучили актеры, ранее подарившие свои голоса героям известных художественных фильмов кино. Например, Прохор Чеховский ранее стал русским голосом Марти Макфлая из «Назад в будущее» (12+), черепашки Микеланджело из «Черепашки-ниндзя» (6+) и Ночного Змея из «Люди Икс: Темный Феникс» (16+). Прохор занимается озвучиванием и дубляжом с 12 лет, его первой работой, кстати, стал рекламный ролик компании LG.
Над голосом другого персонажа из «Забытого чуда» поработал 16-летний Владимир Войтюк, сын актрисы Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину в «Приключениях Буратино» (0+), и актёра Алексея Войтюка, известного по роли Ивана-подкидыша в фильме-сказке «После дождичка в четверг» (6+).
«Героиня, которую озвучила я, — это девочка Настя. Она — собирательный образ современного ребенка: привыкла думать только о себе или о каких-то не важных вещах. Но когда она попадает в сложную ситуацию, она меняется. Ей приходят на помощь разные люди, и она начинает понимать, что правдой, верой, любовью можно добиться много». Торжественный предпоказ мультфильма в московском кинотеатре «Октябрь» прошел в доброй и волнующей атмосфере. Об истории создания фильма рассказали авторы идеи Мария Парфенова, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома, священник Анатолий Колот и многие члены творческой группы. Премьеру посетили звезды российской эстрады, телевидения и кино. По красной дорожке прошли Тина Канделаки, Ирина Безрукова, семья Филиных, Алиса Вокс, Наталья Лесниковская, Ева Смирнова и другие.