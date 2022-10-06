Москву украсят «цифровыми иконами» Девы Марии

Вероника Пономарева-Коржевская напоминает, что в тяжелые времена русские люди всегда обращались за помощью к иконе: «Вспомним историю, когда во время тяжелых и кровопролитных боев с немцами на подступах к Москве руководители страны решили совершить тайный облет с иконой Божией Матери «Тихвинская» вокруг столицы. Сейчас мы тоже переживаем важнейший период своей истории. Как художник я могу сказать: все, что мы видим и слышим (а уж визуальные образы – в особенности), все, что нас окружает в городской среде и что мы вешаем на стенах у себя в домах, имеет очень серьезное метафизическое влияние на всю нашу жизнь. Поэтому нужно всерьез задумываться о том, на что мы смотрим, так как сила образа – очень мощная. Поэтому мы своей акцией хотим гармонизировать пространство с помощью современных технологий и рекламных конструкций. В столь непростое время иконописные образы, которые являются современным благовествованием, способны привести людей к свету, подняв их над суетой и унынием. Даже если человек мимолетно соприкоснется с иконой, он все равно сможет ощутить, что икона – это способ предстояния перед Богом, обращения к тому, что выше нас».