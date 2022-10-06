Москву украсят «цифровыми иконами» Девы Марии
В столице началась медиакампания в поддержку выставки «Лики Марии — Образы Света» (0+). Медиахолдинг MAER транслирует некоторые из экспонатов на всех своих цифровых экранах. А 7 октября, в день открытия выставки, проведет уникальную акцию: жители будут видеть изображения Богородицы в многолюдных местах Москвы в течение нескольких часов.
Выставка современного христианского искусства «Лики Марии — Образы Света» – демонстрация привычного образа Богородицы по-новому, в качестве световых проекций. Акция в ее поддержку продлится с 10.00 до 12.00: для проведения MAER задействует 14 медиафасадов и 70 цифровых суперсайтов. На экранах будут транслироваться такие произведения, как «Хранительница России», «Насадительница красоты», «Защитница в пути», «Хранительница любви» и «Верная надежда». Автор – художник Вероника Пономарева-Коржевская – уверяет, что это уже принесет пользу жителям столицы.
«Среди проблем современной культуры одна из главных – тотальная оценка ее с точки зрения монетизации, — говорит она. — Мы живем в мире перевернутых ценностей, когда проект, который нельзя назвать перспективным с точки зрения прибыльности, вроде бы и не существует. Между тем, у культурных проектов должны быть совершенно другие цели, а у нас, к сожалению, «лидеры мнений» диктуют рейтинги и задают тренды. Акция, которую мы готовим, идет вразрез с этими текущими правилами игры, возвращая нас к истинным ценностям».
Медиакампания MAER в поддержу выставки продлится до 16 октября. Ее охват составит около 10 млн человек, а суточное количество контактов с аудиторией превысит 133,5 млн.
«Лики Марии – Образы Света» – очень важная выставка, аналогов которой лично я еще не встречал! Представьте место, где сливаются высокое искусство, духовное и религиозное начало, древняя культура, общественная жизнь и современные технологии, которые мы в MAER очень любим. На самом деле это новый, уникальный подход к аудитории, чтобы привить ей хороший вкус и веру, в которой все мы сейчас нуждаемся. Выставка Вероники Пономаревой-Коржевской представляет собой экспозицию иконописи будущего, и нам хочется, чтобы каждый взглянул на Лик Богородицы по-новому и заново поверил в чудо, а также лишний раз сам пришел на выручку ближнему, как заложено в нашем культурном коде. Мы решили начать с себя и поддержали это выдающееся мероприятие».
Вероника Пономарева-Коржевская напоминает, что в тяжелые времена русские люди всегда обращались за помощью к иконе: «Вспомним историю, когда во время тяжелых и кровопролитных боев с немцами на подступах к Москве руководители страны решили совершить тайный облет с иконой Божией Матери «Тихвинская» вокруг столицы. Сейчас мы тоже переживаем важнейший период своей истории. Как художник я могу сказать: все, что мы видим и слышим (а уж визуальные образы – в особенности), все, что нас окружает в городской среде и что мы вешаем на стенах у себя в домах, имеет очень серьезное метафизическое влияние на всю нашу жизнь. Поэтому нужно всерьез задумываться о том, на что мы смотрим, так как сила образа – очень мощная. Поэтому мы своей акцией хотим гармонизировать пространство с помощью современных технологий и рекламных конструкций. В столь непростое время иконописные образы, которые являются современным благовествованием, способны привести людей к свету, подняв их над суетой и унынием. Даже если человек мимолетно соприкоснется с иконой, он все равно сможет ощутить, что икона – это способ предстояния перед Богом, обращения к тому, что выше нас».
Символично и то, что акция совпадает с днем, когда президент России Владимир Путин отмечает свой 70-летний юбилей. Выставка реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, а также при финансовой поддержке Фонда развития социальных инициатив Юрия и Марины Шамара и организационной поддержке Фонда культурных и образовательных программ «Открытое море».
Выставка будет работать в «Центре искусств. Москва» с 9 октября по 9 ноября (ул. Волхонка, 15).
ИНФОСПРАВКА:
Медиахолдинг MAER – федеральный оператор крупноформатной цифровой наружной рекламы. Владеет сетью цифровых экранов – медиафасадов и суперсайтов – в Москве и ключевых регионах России. Суточный OTS (количество контактов контента с аудиторией) медиахолдинга превышает 80 млн.