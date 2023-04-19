«Радио Шансон» представляет: Церемония вручения премии «Шансон года 2023»
22 апреля на Live Арене состоится ярчайшее событие в мире Шансона по-русски – торжественная Церемония вручения премии «Шансон года 2023».
«Радио Шансон» традиционно подведет музыкальные итоги за год и представит песни, которые по результатам народного голосования занимали лидирующие строки в хит-параде «Шансон года».
В этот вечер исполнят свои хиты и получат в награду легендарный «золотой гитарный гриф» яркие представители жанра Шансона по-русски: Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Стас Михайлов, Сергей Трофимов, Евгений Кемеровский, Ирина Круг, Олег Газманов, Александр Маршал, SHAMAN, Лариса Долина, Евгений Григорьев, Ярослав Сумишевский, Александр Буйнов, Слава, Александр Иванов и группа «Рондо», Сосо Павлиашвили, Александр Устюгов, Денис Майданов, StaFFорд63, Ислам Итляшев, Владимир Ждамиров, группа «Лесоповал», Игорь Саруханов, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Афина, Алексей Петрухин, группа «Сентябрь», Валерий Курас, Руслан Алехно и другие.
Шансон по-русски – это песни, отражающие нашу жизнь, в которых каждая строка со смыслом, а музыка актуальна на все времена. Это песни, наполненные особой энергетикой. Они могут быть веселыми и задорными, могут быть резкими, как крепкое мужское рукопожатие, могут погрузить в приятную ностальгию или рассказать о самых сильных чувствах. Главное, что каждая эта песня с душой, а поэтому неизменно попадает в сердце и остается там навсегда. Пока живет русский человек, будет жить и Шансон по-русски!
Вечер, наполненный именно такими душевными песнями, в исполнении самых ярких звезд, ждет гостей ХXII Церемонии вручения премии «Шансон года». Всё лучшее от «Радио Шансон»!
Не пропустите это уникальное событие! Приходите насладиться оригинальным стилем и встречей с любимыми артистами, которые поют искренние песни. Получите удовольствие для души!
Музыки много, Шансон – один!