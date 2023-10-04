Архитектурная эстетика и высокие технологии: флагманский офисный проект от COLDY

Архитектурная эстетика и высокие технологии: флагманский офисный проект от COLDYПавелецкий деловой район – центр притяжения крупного бизнеса
Градостроительный потенциал этого исторического столичного района Москвы с интересным промышленным прошлым девелоперы увидели и оценили относительно недавно. Сегодня он активно застраивается масштабными жилыми кварталами класса бизнес и премиум-класса, а также современными офисами класса А, отложенный спрос на которые формировался последние несколько лет.
Район как памятник
Прилегающие к Павелецкому вокзалу и одноименной станции метро улицы — часть исторического Заречья, района, который 200 лет назад был местом обитания купцов, стрельцов, ремесленников царского двора и мастеровых, работавших на множестве местных фабрик. Здесь же в конце 19 века появились и первые промышленные склады-холодильники, которые организовывались, как правило, рядом с железными дорогами и реками.
Холодильник на Коломенской-Ямской (сегодняшней Дубнинской ул.) был построен в 1911 году при участии одной из первых акционерных иностранных компаний. В то время эта компания была крупнейшим экспортером мясных продуктов. Помимо продуктов питания, в холодильниках хранили ценную пушнину, предназначенную на экспорт.
Краснокирпичное здание Холодильника с лаконичным декором венчала двускатная крыша, над которой возвышалась четырехугольная водонапорная башня. Рядом с холодильником был выстроен четырехэтажный дом для конторских работников.
В своем изначальном виде Холодильник проработал почти до начала 2000-х годов, а в 2020 году новую жизнь месту, где располагалось знаковое промышленное здание, решил дать девелопер концептуальных проектов COLDY.
От исторического наследия — к новому культурному коду места
В нулевые годы строительство современных офисов в российской столице началось именно здесь, в районе м. «Павелецкой», но с 2014 года интерес застройщиков к локации стал угасать. У девелоперов коммерческой недвижимости точкой притяжения стал квартал Москва-Сити, и строительство деловой недвижимости на Павелецкой замерло на долгие 12 лет. Поэтому появление нового делового центра недалеко от станции метро «Павелецкая» обещает стать настоящим событием не только районного, но и городского масштаба.
В 2020 году архитектурное бюро Speech предложило компании-застройщику интеграцию в будущую застройку делового центра TALLER («Таллер») фрагментов восстанавливаемых внешних стен и водонапорной башни частично демонтированного объекта историко-градостроительной среды «Дореволюционное здание промышленного холодильника в Москве», располагавшегося по адресу: Москва, Жуков пр., 8.
«Поскольку до начала нашей работы над этим проектом промышленные постройки на участке уже были снесены, я видел нашу задачу в том, чтобы соединить современное качество офисного комплекса с напоминанием об исторической градостроительной структуре и ее пропорциях. В частности, разработанный нами проект предусматривает воссоздание башни холодильного цеха как важного элемента утраченной застройки», —говорит автор проекта, архитектор Speech Сергей Чобан.
С точки зрения функционала, на первом этаже башня будет использоваться как стрит-ритейл, на верхних этажах в ней расположатся офисные пространства.
Архитекторы спроектировали бизнес-пространство устремленным вверх и словно растворяющимся в небе. В архитектуре делового центра больше света благодаря прозрачным фасадам с узкими простенками и сужающимся пилонам, которые дарят ощущение полета. Благородные оттенки стали и кирпича сочетаются с блеском крупноформатного стекла, образуя выразительный, представительный и современный облик комплекса зданий.
Игра объемов фасада реализована различием архитектурных деталей в нижней и верхней частях зданий комплекса. А чтобы подчеркнуть экологичность и близость к природе, по периметру седьмого этажа девелопер разбил настоящий сад.
Архитектура — вещь эмоциональная и субъективная, но неизменными в приоритете у современных горожан, помимо в первую очередь локации, остаются практичность, удобство и целесообразность.
Концепция благоустройства делового центра предполагает разграниченные зоны отдыха и активных маршрутов, разделение потоков посетителей торговой галереи и резидентов комплекса. Рядом с восточным корпусом, например, создан каскадный сад — пространство с зелеными островками для общения и рекреации.
Архитектурная эстетика в гармонии с историей места удивительным образом будет сочетаться и с уникальной концепцией цифрового офиса. Предполагается, что бизнес-пространство TALLER («Таллер») станет первым в Москве офисным центром класса А, который получит наивысший уровень сертификации по стандарту Cloud Ready Building, что гарантирует высочайший уровень ИТ-инфраструктуры даже для самых требовательных компаний.
Офисы уходят в цифру
Цифровой офис — это в первую очередь комфорт нового уровня. Его внутреннее пространство принципиально отличается от обычных бизнес-центров. В проекте умные технологии, которые позволяют автоматизировать некоторые сценарии внутри здания и фактически исключить из ряда процессов часть административного персонала.
При входе гостей и резидентов бизнес-пространства не будет встречать секретарь ресепшен, а чтобы пройти в здание, не потребуются карточные пропуска. Доступ на территорию осуществляется благодаря технологиям биометрии и QR-кодов, а помощь в навигации оказывают виртуальные ассистенты и панели Digital Signage, что заметно упрощает логистику.
При этом использование биометрии также помогает исключить возможность прохода на территорию посторонних, а для службы безопасности упрощает процесс мониторинга и отслеживания происходящего внутри здания, что особенно важно в случае возможных чрезвычайных ситуаций.
Все пространство целиком интеллектуально подстраивается под человека, создавая оптимальные условия для работы и отдыха. За комфорт резидентов отвечают «умная» система климат-контроля, которая позволяет поддерживать индивидуальный микроклимат, и воздухообмен внутри офисов. А биодинамическое освещение на базе концепции Human Centric Lighting меняет интенсивность и температуру света в соответствии с временем суток и погодой.Согласно исследованиям, адаптивное изменение уровня света улучшает эмоциональное состояние человека и положительно влияет на уровень работоспособности сотрудников.
Ядром цифровой среды, управляющей всеми системами и процессами внутри бизнес-пространства TALLER («Таллер»), станет программно-технический комплекс «Единая цифровая среда», или ЕЦС, которую COLDY внедряет совместно со своим партнером «СберМобайл». На базе платформы будет создан единый ситуационный центр мониторинга и управления бизнес-пространством на основе данных, собранных системой с помощью датчиков и инженерных систем на основе алгоритмов ML (машинного обучения). ЕЦС позволит значительно повысить уровень безопасности и комфорта резидентов, а также обеспечит их эффективное взаимодействие с управляющей компанией. Арендатору будет доступен личный кабинет с различными сервисами УК — заказ пропусков, сервис-инженеров и др., приложение для управления умным офисом — мониторинг потребления ресурсов, рекомендации для снижения затрат на администрирование и улучшения комфорта офиса, а также возможность расширения функциональности управления умным офисом — вход по умному замку, управление светом, бронирование переговорных. Уникальной особенностью бизнес-пространства станет собственный data-центр с высоким уровнем надежности tier3, который обеспечит стабильную и бесперебойную работу всех телекоммуникационных систем резидентов даже в случае возникновения непредвиденных аварийных ситуаций в локации.
Локация на вырост
Все это будет востребовано резидентами нового делового кластера на Павелецкой, не сомневаются эксперты рынка.
Павелецкий район сейчас становится мощной альтернативой Москве-Сити, он активно застраивается деловыми центрами и жилыми комплексами. И по мнению директора по продажам агентства премиальной недвижимости Point Estate Романа Амелина, у него даже больше перспектив, чем у ММДЦ. «Павелецкий район лучше интегрирован в городскую среду, что более удобно для сотрудников с точки зрения логистики», — считает он.
Вероника Лежнева, директор департамента аналитики Nikoliers, отмечает также, что в 2023 году интерес к локации наблюдается преимущественно у банков и финансовых компаний, организаций сферы профессиональных услуг, строительства и девелопмента.
Всего в Павелецком деловом районе представлено 473 805 кв. м (51 %) офисной недвижимости класса А. Сегодня на стадии строительства в локации находится около 105 тыс. кв. м объектов класса А со сроками ввода в 2024 — 2025 годы, приводит данные эксперт Nikoliers.
При этом, как добавляют в CORE.XP, доля свободных площадей составляет 7,3 %, что ниже среднего уровня вакансии (8,3 %) по Москве по предварительным итогам III кв. 2023 года. Объем новых сделок аренды и купли-продажи в 1П 2023 года достиг 26,5 тыс. кв. м, что в 2 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Несмотря на то что большая часть офисов в западном корпусе бизнес-пространства TALLER («Таллер») уже реализована, у покупателей еще остается широкая линейка предложений: для приобретения доступны офисы от 62 кв. м, а также возможность покупки нескольких этажей целиком. Причем реализуется проект уникальной для рынка офисов схемы — ДДУ с использованием эскроу-счетов, что гарантирует безопасность вложений покупателей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2 кв 2024 года, что делает его привлекательным при покупке для собственного использования, при этом сохраняя инвестиционный потенциал ввиду отсутствия конкурентных проектов нового строительства в аналогичной стадии готовности.
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