Архитектурная эстетика и высокие технологии: флагманский офисный проект от COLDY

Ядром цифровой среды, управляющей всеми системами и процессами внутри бизнес-пространства TALLER («Таллер»), станет программно-технический комплекс «Единая цифровая среда», или ЕЦС, которую COLDY внедряет совместно со своим партнером «СберМобайл». На базе платформы будет создан единый ситуационный центр мониторинга и управления бизнес-пространством на основе данных, собранных системой с помощью датчиков и инженерных систем на основе алгоритмов ML (машинного обучения). ЕЦС позволит значительно повысить уровень безопасности и комфорта резидентов, а также обеспечит их эффективное взаимодействие с управляющей компанией. Арендатору будет доступен личный кабинет с различными сервисами УК — заказ пропусков, сервис-инженеров и др., приложение для управления умным офисом — мониторинг потребления ресурсов, рекомендации для снижения затрат на администрирование и улучшения комфорта офиса, а также возможность расширения функциональности управления умным офисом — вход по умному замку, управление светом, бронирование переговорных. Уникальной особенностью бизнес-пространства станет собственный data-центр с высоким уровнем надежности tier3, который обеспечит стабильную и бесперебойную работу всех телекоммуникационных систем резидентов даже в случае возникновения непредвиденных аварийных ситуаций в локации.