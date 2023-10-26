Кирилл Соколов: «Цифровизация документооборота может сэкономить сотни миллионов рублей»

Есть два основных сценария. Первый – обмен документами через оператора ЭДО – легкий для входа, и с него компании обычно начинают при переходе на «цифру». Время второго сценария приходит, когда организация понимает, что его контрагенты работают с другими операторами ЭДО. В целом операторы предлагают роуминг, настраивающий их взаимодействие. Но одни из них поддерживают роуминг с большим количеством операторов, другие делают это точечно, кто-то довольно оперативно подключает роуминг, а кто-то – в ручном режиме, и процесс может занять несколько часов.