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Крупноформатный керамогранит: новое слово в отделке интерьеров

Керамогранит – универсальный материал в виде плиток, который применяется для декоративной отделки стен и пола, как внутри помещений, так и снаружи. Если «стандартный» керамогранит, как правило, поставляется в виде плиток размером 30х30, 45х45 или 60х60 сантиметров, то крупноформатные плитки могут быть гораздо большей площади – 120х240 или даже 100х300 сантиметров.   

В чем преимущества крупноформатной плитки

Во-первых, это практически бесшовная поверхность. За счет использования меньшего числа плиток для отделки пола или стен создается эффект монолитной поверхности и визуального расширения пространства. Во-вторых, хотя монтаж такого материал требует особой квалификации и инструментов, он проходит быстрее, чем укладка аналогов обычного размера.

Кроме того, керамограниту, независимо от площади плитки, свойственны уже знакомые многим преимущества – высокая прочность, невосприимчивость к влаге и другим негативным факторам среды, отсутствие необходимости в уходе.

Наконец, именно в виде плитки крупного формата сегодня выпускают свои эксклюзивные коллекции испанские и итальянские бренды, включая плитку под натуральный мрамор, плитку в стиле тераццо или травертин. Есть производство керамогранитной    плитки большого формата и у нас в стране.

Разновидности плитки крупного формата

Крупноформатный керамогранит используется не только для отделки пола и стен, но и фасадов зданий. В зависимости от сферы использования подбирается соответствующая толщина плитки – вплоть до 10 мм.

Стилистически плитку можно условно разделить на несколько трендовых направлений. Это имитация натурального камня, от угольно-черного гранита до белого и розового мрамора. Также это имитация бетонных покрытий, как с монолитной серой           , так и цветной структурой. Пользуются спросом и коллекции с плиткой пастельных «скандинавских» тонов.

Поверхность плитки может быть разной – матовой или полуматовой, глянцевой или глазурованной, фактурной или шероховатой.

Данный материал универсален и подходит для отделки любых помещений, но если вы выбираете плитку для ванной комнаты, убедитесь, что она не будет скользящей, когда влажная, и что на ней не будут оставаться следы от водяных разводов. 

Среди дизайнерских трендов в отделке жилых комнат отметим популярность «лофтовой» плитки серого и черного оттенков, а также всех вариаций бежевых тонов.   

По материалам сайта https://www.keramogranit.ru/

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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