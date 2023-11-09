Крупноформатный керамогранит: новое слово в отделке интерьеров
Керамогранит – универсальный материал в виде плиток, который применяется для декоративной отделки стен и пола, как внутри помещений, так и снаружи. Если «стандартный» керамогранит, как правило, поставляется в виде плиток размером 30х30, 45х45 или 60х60 сантиметров, то крупноформатные плитки могут быть гораздо большей площади – 120х240 или даже 100х300 сантиметров.
В чем преимущества крупноформатной плитки
Во-первых, это практически бесшовная поверхность. За счет использования меньшего числа плиток для отделки пола или стен создается эффект монолитной поверхности и визуального расширения пространства. Во-вторых, хотя монтаж такого материал требует особой квалификации и инструментов, он проходит быстрее, чем укладка аналогов обычного размера.
Кроме того, керамограниту, независимо от площади плитки, свойственны уже знакомые многим преимущества – высокая прочность, невосприимчивость к влаге и другим негативным факторам среды, отсутствие необходимости в уходе.
Наконец, именно в виде плитки крупного формата сегодня выпускают свои эксклюзивные коллекции испанские и итальянские бренды, включая плитку под натуральный мрамор, плитку в стиле тераццо или травертин. Есть производство керамогранитной плитки большого формата и у нас в стране.
Разновидности плитки крупного формата
Крупноформатный керамогранит используется не только для отделки пола и стен, но и фасадов зданий. В зависимости от сферы использования подбирается соответствующая толщина плитки – вплоть до 10 мм.
Стилистически плитку можно условно разделить на несколько трендовых направлений. Это имитация натурального камня, от угольно-черного гранита до белого и розового мрамора. Также это имитация бетонных покрытий, как с монолитной серой , так и цветной структурой. Пользуются спросом и коллекции с плиткой пастельных «скандинавских» тонов.
Поверхность плитки может быть разной – матовой или полуматовой, глянцевой или глазурованной, фактурной или шероховатой.
Данный материал универсален и подходит для отделки любых помещений, но если вы выбираете плитку для ванной комнаты, убедитесь, что она не будет скользящей, когда влажная, и что на ней не будут оставаться следы от водяных разводов.
Среди дизайнерских трендов в отделке жилых комнат отметим популярность «лофтовой» плитки серого и черного оттенков, а также всех вариаций бежевых тонов.
По материалам сайта https://www.keramogranit.ru/
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