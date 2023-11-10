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Окно возможностей для российского бизнеса

Эксперты компании 5KART рассказали о новых возможностях для российских предпринимателей в условиях ограничений

Санкционные ограничения, введенные в 2022 году, изменили динамику бизнеса в России. Некоторые компании были вынуждены покинуть рынок, оставив своих клиентов и партнеров без необходимых услуг и товаров. Однако, не все предприятия сдались перед новыми вызовами. Многие решили использовать сложную ситуацию в свою пользу и начали активно искать новые возможности для укрепления своих позиций, расширения рынка сбыта и развития в новых направлениях.

Одной из наиболее волнующих проблем для многих российских компаний стал вывод средств из-за рубежа и оплата счетов иностранных поставщиков и партнеров. Ключевые решения этого вопроса предложила компания 5KART. 

Создатели 5KART на собственном опыте испытали все сложности ведения бизнеса в условиях ограничений, но нашли возможность с ними справиться и начали консультировать российский бизнес в новой экономической реальности. 

Вот, что сегодня предлагает 5KART российским предпринимателям:

  • Консультации по открытию зарубежного юрлица 

«Уже больше года наша компания изучает условия сотрудничества с некоторыми банками и другими финансовыми организациями в дружественных странах, – рассказали эксперты компании. – Поэтому у нас появилась возможность дать российским предпринимателям достоверную и актуальную информацию, как открыть собственное юридическое лицо в стране, на которую не распространяются ограничения. Мы оказываем поддержку российским компаниям в сборе документов для министерства юстиций, социального фонда и налоговой инспекции в регионе присутствия». 

  • Консультации по оформлению второго гражданства

Также компания консультирует российских бизнесменов по вопросам получения второго гражданства, что может заинтересовать владельцев международных бизнес-проектов. 

«В некоторых случаях второе гражданство позволяет получить доступ к закрытым для россиян программам инвестиционного развития, а также беспроцентному выводу дивидендов на российский счет. Кроме того, это существенным образом сокращает налоговые расходы, упрощает открытие предприятий разных форм собственности и уменьшает расходы на оплату труда сотрудников», – пояснили представители  5KART. А также подчеркнули, что в некоторых странах гражданство на законных основаниях гарантирует отсутствие проблем с финансовыми переводами зарубежным партнерам, так как в целях контроля платежей банки часто обращают внимание на то, из какой страны бенефициар фирмы. 

  • Услуги по сбору и подготовке документов для получения зарубежных банковских карт

«Зарубежные банковские карты Visa и Mastercard пригодятся россиянам, которые ведут дела с международными клиентами, партнерами, поставщиками, а также покупают товары за рубежом или получают зарплату в иностранной валюте», – продолжили эксперты 5KART. В компании уточнили, что на сегодняшний день эта услуга особенно востребована среди российских IT-компаний, турфирм и авиаперевозчиков. «Средства без проблем поступают на счет с банковских карт Мир, систем быстрых платежей Сбербанк, Тинькофф, и МТС», – подтвердили специалисты 5KART.

«Мы также готовы проконсультировать россиян, как оформить корпоративные банковские продукты, эмитированные за рубежом, для оплаты командировок сотрудникам», – поделились представители компании.

Сегодня 5KART видит своей миссией помочь отечественным предпринимателям развивать бизнес даже под давлением экономических ограничений, расширять сферу деятельности и сохранять партнерские отношения с зарубежными контрагентами. Узнать обо всех преимуществах сотрудничества с 5KART можно на сайте компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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