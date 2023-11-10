Окно возможностей для российского бизнеса

«В некоторых случаях второе гражданство позволяет получить доступ к закрытым для россиян программам инвестиционного развития, а также беспроцентному выводу дивидендов на российский счет. Кроме того, это существенным образом сокращает налоговые расходы, упрощает открытие предприятий разных форм собственности и уменьшает расходы на оплату труда сотрудников», – пояснили представители 5KART. А также подчеркнули, что в некоторых странах гражданство на законных основаниях гарантирует отсутствие проблем с финансовыми переводами зарубежным партнерам, так как в целях контроля платежей банки часто обращают внимание на то, из какой страны бенефициар фирмы.