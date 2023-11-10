Окно возможностей для российского бизнеса

Окно возможностей для российского бизнесаЭксперты компании 5KART рассказали о новых возможностях для российских предпринимателей в условиях ограничений
Санкционные ограничения, введенные в 2022 году, изменили динамику бизнеса в России. Некоторые компании были вынуждены покинуть рынок, оставив своих клиентов и партнеров без необходимых услуг и товаров. Однако, не все предприятия сдались перед новыми вызовами. Многие решили использовать сложную ситуацию в свою пользу и начали активно искать новые возможности для укрепления своих позиций, расширения рынка сбыта и развития в новых направлениях.
Одной из наиболее волнующих проблем для многих российских компаний стал вывод средств из-за рубежа и оплата счетов иностранных поставщиков и партнеров. Ключевые решения этого вопроса предложила компания 5KART.
Создатели 5KART на собственном опыте испытали все сложности ведения бизнеса в условиях ограничений, но нашли возможность с ними справиться и начали консультировать российский бизнес в новой экономической реальности.
Вот, что сегодня предлагает 5KART российским предпринимателям:
Консультации по открытию зарубежного юрлица
«Уже больше года наша компания изучает условия сотрудничества с некоторыми банками и другими финансовыми организациями в дружественных странах, – рассказали эксперты компании. – Поэтому у нас появилась возможность дать российским предпринимателям достоверную и актуальную информацию, как открыть собственное юридическое лицо в стране, на которую не распространяются ограничения. Мы оказываем поддержку российским компаниям в сборе документов для министерства юстиций, социального фонда и налоговой инспекции в регионе присутствия».
Консультации по оформлению второго гражданства
Также компания консультирует российских бизнесменов по вопросам получения второго гражданства, что может заинтересовать владельцев международных бизнес-проектов.
«В некоторых случаях второе гражданство позволяет получить доступ к закрытым для россиян программам инвестиционного развития, а также беспроцентному выводу дивидендов на российский счет. Кроме того, это существенным образом сокращает налоговые расходы, упрощает открытие предприятий разных форм собственности и уменьшает расходы на оплату труда сотрудников», – пояснили представители 5KART. А также подчеркнули, что в некоторых странах гражданство на законных основаниях гарантирует отсутствие проблем с финансовыми переводами зарубежным партнерам, так как в целях контроля платежей банки часто обращают внимание на то, из какой страны бенефициар фирмы.
Услуги по сбору и подготовке документов для получения зарубежных банковских карт
«Зарубежные банковские карты Visa и Mastercard пригодятся россиянам, которые ведут дела с международными клиентами, партнерами, поставщиками, а также покупают товары за рубежом или получают зарплату в иностранной валюте», – продолжили эксперты 5KART. В компании уточнили, что на сегодняшний день эта услуга особенно востребована среди российских IT-компаний, турфирм и авиаперевозчиков. «Средства без проблем поступают на счет с банковских карт Мир, систем быстрых платежей Сбербанк, Тинькофф, и МТС», – подтвердили специалисты 5KART.
«Мы также готовы проконсультировать россиян, как оформить корпоративные банковские продукты, эмитированные за рубежом, для оплаты командировок сотрудникам», – поделились представители компании.
Сегодня 5KART видит своей миссией помочь отечественным предпринимателям развивать бизнес даже под давлением экономических ограничений, расширять сферу деятельности и сохранять партнерские отношения с зарубежными контрагентами. Узнать обо всех преимуществах сотрудничества с 5KART можно на сайте компании.