Уборка по высшему разряду: миссия чистоты Dreame

Уборка по высшему разряду: миссия чистоты DreameЖизнь в крупных городах неразрывно связана с их экологическими особенностями: выхлопные газы, пыль, шерсть домашних животных и другие мелкие, но опасные для здоровья частицы стали нашими новыми невидимыми спутниками, соседство с ними не проходит бесследно. На примере вертикального пылесоса Dreame H13 Pro от Dreame Technology разбираемся, как производители ищут новые способы сохранения здоровья и комфорта своих потребителей.
Вертикальные пылесосы быстро завоевали любовь и признание потребителей, став в прямом смысле глотком свежего воздуха на фоне своих предшественников – шумных и малоэффективных пылесосов со шлангами. Инновационность, универсальность и простота использования стали главными суперспособностями этого нового класса бытовой техники, превращая прежде рутинный процесс уборки в ненавязчивый элемент заботы о своем доме.
Свежий взгляд на чистоту
В центре внимания сегодня Dreame H13 Pro – флагман нового поколения моющих беспроводных пылесосов, объединяющий в себе передовые технические достижения и выдающуюся эстетику бренда. Устройство предназначено для проведения как сухой, так и влажной уборки, что позволяет ему справляться даже с самыми сложными загрязнениями: мелким мусором, только что разлитыми или уже засохшими жидкостями, продуктами питания и другими субстанциями, которые часто непроизвольно оказываются не на своем месте.
H13 Pro оснащается бесщеточным двигателем с мощностью всасывания до 18 000 Па, благодаря чему достигается максимальная эффективность работы, а вся пыль отправляется напрямую в мусорный контейнер. Примечательно, что выбирать режим работы пылесос может автоматически, в этом ему помогает интеллектуальный датчик, определяющий наличие загрязнений и динамически управляющий мощностью всасывания. Такое решение не только снижает уровень шума, но и продлевает автономную работу пылесоса.
Разработанная Dreame инновационная конструкция щетки с ионами серебра позволяет проводить уборку от края до края, напримервдоль плинтусов или ножек мебели, а высокая скорость ее вращения (до 520 об./мин.) будет особенно полезна при влажной уборке, обеспечивая быстрое высыхание поверхностей и не оставляя разводов на полу.
Заряда встроенного в Dreame H13 Pro аккумулятора (шесть ячеек по 4900 мАч) хватит приблизительно на 40 минут непрерывной работы в смешанном режиме на площади до 300 квадратных метров. С 0% до 100% новинка полностью заряжается за четыре часа – это позволит в один подход навести порядок даже в самой просторной квартире.
Самообслуживание без лишних хлопот
В отличие от вертикальных пылесосов других брендов Dreame H13 Pro не нуждается в ручной очистке, эту задачу берет на себя многофункциональная док-станция. Рабочие поверхности пылесоса промываются горячей водой при температуре 60°C и всего за полчаса высушиваются досуха, что предотвращает распространение бактерий и неприятных запахов. Похожую процедуру обеззараживания проходит и вода в резервуаре для влажной уборки.
Интересно, что в процессе очистки на док-станции щетка пылесоса вращается как по часовой, так и против часовой стрелки, имитируя ручную очистку, а отдельный скребок с ребристой поверхностью удаляет запутавшиеся волосы и въевшуюся грязь.
Таким образом, вручную пользователю будет необходимо менять лишь второй резервуар для отработанной в ходе влажной уборки воды, в то время как автоматика позаботится обо всем остальном. Всего ничего, и ваш вертикальный пылесос готов к новым подвигам.
По дому с комфортом
Интеллектуальные системы, высокая производительность и премиальная эргономика Dreame H13 Pro определенно произведут на вас впечатление. Тем не менее настоящая красота скрывается именно в деталях конструкции новинки.
Встроенный в корпус дисплей отображает актуальную информацию о работе системы и уведомляет о поверхностях, нуждающихся в более тщательной уборке, а насадка с мощными светодиодами подсвечивает пространство перед пылесосом, благодаря чему загрязнения легко обнаружить даже при слабом освещении.
Наконец, одной из самых необычных фишек Dreame H13 Pro является система GlideWheel: в колесики встроены небольшие электродвигатели, создающие эффект невесомости пылесоса при перемещении. Таким образом, привычные движения вперед-назад при уборке больше не потребуют ваших сил, из внеплановой тренировки превращаясь в кратковременную прогулку по дому.
Все эти неочевидные, но продуманные мелочи формируют образ премиального продукта, спроектированного для максимально комфортного повседневного использования. Благодаря им Dreame H13 Pro по праву можно назвать одним из лучших представителей класса моющих вертикальных пылесосов: эти устройства уже сегодня ломают устоявшиеся представления о поддержании чистоты в доме, делая влажную и сухую уборку доступнее, чем когда-либо.
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