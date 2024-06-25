Уборка по высшему разряду: миссия чистоты Dreame

В центре внимания сегодня Dreame H13 Pro – флагман нового поколения моющих беспроводных пылесосов, объединяющий в себе передовые технические достижения и выдающуюся эстетику бренда. Устройство предназначено для проведения как сухой, так и влажной уборки, что позволяет ему справляться даже с самыми сложными загрязнениями: мелким мусором, только что разлитыми или уже засохшими жидкостями, продуктами питания и другими субстанциями, которые часто непроизвольно оказываются не на своем месте.