Разбор инструмента: биржевой овернайт для юрлиц

Разбор инструмента: биржевой овернайт для юрлицПочему он удобнее банковского депозита
Фондовый рынок в настоящее время предлагает новые возможности не только для инвесторов-физлиц, но и для бизнеса. Набирают популярность инструменты управления ликвидностью через биржевые механизмы для юрлиц. Один из самых простых и эффективных из них – обратные сделки репо с клиринговым сертификатом участия (КСУ), или биржевой овернайт.
Свободные денежные средства образуются у любой компании на определенном этапе развития бизнеса. Они могут просто лежать в виде остатков на счетах, а могут работать и приносить дополнительный доход. Ранее самым популярным инструментом для управления такими деньгами были банковские депозиты. Однако с развитием биржевой инфраструктуры доступ к различным инвестиционным инструментам получают и юридические лица.
Немного статистики
Наиболее востребованный бизнесом рыночный инструмент инвестиций – биржевой овернайт.
Возможность проведения таких сделок появилась на Московской бирже еще в 2016 г. Однако их популярность начала активно расти только в последние годы, когда доступ к инструменту получил более широкий круг лиц. К 2020 г., по данным Московской биржи, объем репо с КСУ составлял 20% от всего объема биржевого репо. Как указывала в своем июльском исследовании Национальная финансовая ассоциация (НФА), по итогам II квартала 2024 г. эта доля выросла до 37%, доля открытых позиций по таким сделкам в общем объеме по всем сделкам биржевого репо составила 45%. «Комиссионные доходы на денежном рынке увеличились на 45,9%, составив 3,3 млрд руб. на фоне роста объема торгов на 17,3%. Рост эффективной ставки комиссии был вызван увеличением долей более прибыльных сегментов репо с ЦК и репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) в структуре торговых объемов», – указывается в пресс-релизе к выходу отчетности Московской биржи за I квартал.
По данным Московской биржи, 50% компаний, которые размещают свободные средства в биржевой овернайт, делают это с помощью платформы «Инвестиции для бизнеса» от Т-Банка (16+).
«Более 80% компаний-клиентов нашей платформы — это бизнес с оборотом от 120 до 300 млн руб. в год. Подавляющее большинство из них работает именно с биржевыми овернайтами. Так, половина инвестиций клиентов приходится на суточные овернайты: за первый год работы платформы портфель овернайтов на одну ночь вырос в 20 раз. Еще 21% инвестиций юрлиц направляется на овернайты с размещением средств на 7, 14, 30 и 90 дней. Компании выбирают этот инструмент, чтобы иметь возможность зарабатывать на свободных средствах, не выводя их из оборота. В среднем наши клиенты инвестируют в овернайты с различными сроками размещения средств от 30 до 70 млн руб. Суммарный доход компаний на Мосбирже, инвестирующих через нашу платформу, за последний год превысил 1 млрд руб.».
Как это работает
Биржевой овернайт – это сделка, состоящая из двух частей. Они разделены между собой определенным временным сроком: от одной ночи, что отражено в названии инструмента, до 90 дней, как предлагает Т-Банк.
Первая часть сделки – предоставление инвестором некоторой суммы денег в кредит другим участникам рынка. Этот кредит обезличен. Инвестор видит просто замороженные на своем брокерском счету деньги. На самом же деле они проходят через расчетную структуру биржи – Национальный клиринговый центр (НКЦ), который является ее центральным контрагентом (ЦК), то есть, гарантом исполнения обязательств по сделке. Заёмщики получают денежные средства, оставляя в качестве залога так называемые клиринговые сертификаты участия, КСУ. КСУ – ценная бумага, представляющая собой пул с акций и облигаций Московской биржи. Залог зачисляется на счет кредитора. Таким образом, он защищен от невозврата своих средств.
Вторая часть сделки проходит после завершения срока репо: инвестор получает свои деньги обратно на счет с процентами, ЦК возвращает заёмщикам их КСУ. Доход инвестора формируется за счет процентов, под которые деньги размещались в кредит. При этом ставка всегда известна заранее и фиксируется на весь период размещения: манипуляция ею на период сделки невозможна, гарантом здесь выступает Московская биржа в лице ЦК. Это механизм сделки, для клиента платформы «Инвестиции для бизнеса» от Т-Банка размещение средств на биржевом овернайте происходит через одну кнопку и в два клика.
Преимущества инструмента
Во-первых, гибкость. Условия по банковским депозитам, как правило, более жесткие: и по срокам (банки поощряют длительные вложения), и по пороговой сумме, и по ставкам. Банковский депозит может быть выгоден самым крупным участникам рынка с многомиллиардными оборотами, которые имеют особые условия, часто зависящие от истории и срока сотрудничества с кредитной организацией. Биржевой овернайт предлагает ставку, приближенную к ключевой или превышающую ее, удобный срок размещения (от дня) и не требует соблюдения дополнительных условий.
Во-вторых, безопасность. Об этом уже было сказано выше: наличие гаранта по сделке в лице ЦК и качественного залога (КСУ) делает сделку практически полностью безрисковой. Даже если произойдет непредвиденное и заемщик не сможет в срок выполнить свои обязательства по долгу, НКЦ вернет кредитору всю сумму с положенными по договору процентами вместо должника.
Возможности манипуляций условиями договора также отсутствуют, поскольку юридически сделка заключается не с каким-либо конкретным заемщиком, а с НКЦ, который входит в группу Московской биржи.
В-третьих, доходность. На текущий момент ставка репо превышает депозитную, доступную для большинства компаний (на сопоставимых сроках). Например, на 16 сентября ставка для размещения на 90 дней составляла 19,1% годовых. Если инвестор размещал в биржевой овернайт 1 млн руб., то по завершению его срока он получит 1047750 руб. за вычетом комиссии биржи (0,105%) и брокера. Таким образом доход составит 47750 руб. до вычета комиссий.
Подводные камни
Они, как у любого финансового инструмента, тоже есть. Так, например, срок сделки не подлежит изменению. Если инвестор размещает средства в биржевой овернайт на месяц, то изъять их через две недели не получится ни при каких обстоятельствах. Даже если предпринимателю грозит крупный штраф или необходимо срочно заплатить по бизнес-контракту или по долгам. Это происходит потому, что биржа уже передала деньги заемщику, а он предоставил под залог свои ценные бумаги. Другими словами, эти средства находятся в обороте у другого клиента. Поэтому все крупные траты нужно иметь в виду заранее, до размещения средств.
Кроме того, теоретически существует процентный риск, который может возникнуть при резком движении ключевой ставки. Ставка размещения на овернайтах неизменна на весь срок сделки. Даже если ключевая вырастет, а вслед за ней и рыночные ставки сильно скакнут вверх, доходность по инструменту будет соответствовать первоначальным условиям договора. То есть инвестор получит меньший доход, чем мог бы получить, заключая сделку в новых обстоятельствах.
Также биржевой овернайт не подходит юрлицам, работающим по упрощенной системе налогообложения (УСН). Это попросту невыгодно. Если клиент вложит условные 100 000 руб., а заработает за одну ночь на овернайте 5000 руб., то налог будет рассчитываться со всех 105 000 руб., которые придут на его счет. Таким образом, доход будет нивелирован налоговым платежом, а сделка потеряет смысл.
Встаем на платформу
Биржевые овернайты сейчас предлагает большинство крупных профучастников. Выбор брокера может быть обусловлен не только размером брокерской комиссии, но и предоставляемым уровнем комфорта клиента при торговле на бирже. Так, Т-Банк осуществляет доступ юрлиц к биржевым инструментам управления излишками средств посредством наиболее простой и доступной формы – электронной платформы.
Полностью автоматизированная система позволяет упростить прохождение всех юридических процедур, которые необходимы для участия в торгах на бирже. Открытие брокерского счета через платформу «Инвестиции для бизнеса» от Т-Банка занимает от 30 минут. Кроме того, платформенный доступ дает возможность совершать сделки в несколько кликов и полностью бесшовно, не переходя на другие онлайн-ресурсы. Клиенту не придется устанавливать торговый терминал – все сделки можно проводить через личный кабинет клиента Т-Бизнеса, доступ к которому открыт на постоянной основе. Управлять им очень просто.
«Инвестиции для бизнеса» предоставляют возможность совершать сделки с биржевыми овернайтами в рублях, размещая средства на срок от одного до 90 дней (1, 7, 14, 30 и 90). Таким образом, средства не надо выводить из оборота – удобный срок сделки можно выбрать в соответствии с нуждами бизнеса. Как правило, чем он больше, тем выше ставка и тем доходнее инвестиция. Ставка по овернайтам зависит от соотношения спроса и предложения. Однако на момент совершения сделки она зафиксирована на весь срок размещения и заранее известна инвестору, т. к. отображается в личном кабинете на платформе Т-Банка. Запрашивать котировки нет необходимости.
Входной чек для юрлиц на рынок репо с КСУ составляет 100 000 руб. Крупным клиентам, размещающим на платформе от 10 млн руб., предоставляются индивидуальные условия. «Потолок» по сумме вложений отсутствует. А готовые документы для отчетности по биржевым операциям можно скачать в личном кабинете. Для клиентов, которым необходима консультация по правильному бухгалтерскому учету операций по брокерскому счету, Т-Банк сможет предоставить консультацию эксперта.