Разбор инструмента: биржевой овернайт для юрлиц

Возможность проведения таких сделок появилась на Московской бирже еще в 2016 г. Однако их популярность начала активно расти только в последние годы, когда доступ к инструменту получил более широкий круг лиц. К 2020 г., по данным Московской биржи, объем репо с КСУ составлял 20% от всего объема биржевого репо. Как указывала в своем июльском исследовании Национальная финансовая ассоциация (НФА), по итогам II квартала 2024 г. эта доля выросла до 37%, доля открытых позиций по таким сделкам в общем объеме по всем сделкам биржевого репо составила 45%. «Комиссионные доходы на денежном рынке увеличились на 45,9%, составив 3,3 млрд руб. на фоне роста объема торгов на 17,3%. Рост эффективной ставки комиссии был вызван увеличением долей более прибыльных сегментов репо с ЦК и репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) в структуре торговых объемов», – указывается в пресс-релизе к выходу отчетности Московской биржи за I квартал.