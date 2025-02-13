Газета
Телеграм
Подкаст
На правах рекламы
Реклама / Индивидуальный предприниматель Курочкин Александр ВладимировичErid:2VfnxyD4J64

Как организовать складской учет?

Складской учет является неотъемлемой частью современной торговли, а также в других областях. Почему он так важен? Он играет ключевую роль в управлении запасами и обеспечивает стабильную работу бизнесу. Ведение складских операций помогает контролировать движение товаров, сводить к минимуму потери и расходы на хранение.

Виды складского учета

Существуют разные виды складского учета:

1.    Ручной и автоматизированный;

2.    Количественный и суммовой;

3.    По этапам движения товаров (приход, расход, хранение);

4.    По видам товаров (сырье, готовая продукция, комплектующие);

5.    По системам управления.

6.    Другие виды складского учета можно посмотреть по ссылке: https://ususoft.ru/skladskoy_uchet.php

Выбор подходящего метода учета зависит от особенностей склада, специфики и масштабов бизнеса. Можно применять смешанные типы ведения.

Как организовать?

В первую очередь необходимо уделить внимание организации склада. В это включается:

  • Зонирование;

  • Оптимизация пространства;

  • Условия хранения.

При зонировании необходимо разделить складское хранилище на определенные функциональные зоны для хранения разных категорий запасов. Для оптимизации можно использовать стеллажи, паллеты и маркировку. Также при хранении специфических товаров важно обеспечить температурный режим и влажность.

Введение системы учета

Автоматизация учета значительно облегчает процесс и обеспечивает точность данных, особенно на крупных предприятиях. Для начала деятельности необходимо выбрать программное обеспечение для учета на складе. Например, это: https://www.usu.kz/2/programma_ucheta_dlya_sklada.php

Программа УСУ 18+ поможет вам организовать процесс товародвижения, отчетность и инвентаризацию. С ее помощью вы сможете ускорить работу, получить быстрый доступ к данным о запасах, к операциям и отчетам, предупреждать излишки и недостачу, повысить прозрачность процессов.  Основные функции программы:

  • приемка и учет товаров,

  • хранение ТМЦ,

  • отгрузка и расход,

  • инвентаризация,

  • отчеты и аналитика,

  • автоматизация других процессов.

Процессы складского учета

Процессы складского учета связаны со следующими этапами.

1.    Приемка товаров – на данном этапе важно проверять соответствие поступивших товаров накладным. Далее они вносятся в учетную программу.

2.    Хранение – на этом этапе происходит распределение товаров по заранее определенным зонам. Практикуется использование уникальной маркировки в виде: штрих-кодов, кьюар-кодов и другие виды.

3.    Выдача товаров – на данной стадии происходит оформление документы на отпуск запасов.

4.    Движение внутри склада – в этих процессах важно фиксировать все перемещения товаров между зонами склада. Это сохранит установленный порядок.

Каждый этап находит отражение в программе «Универсальная Система Учета» – сокращенно «УСУ».

Адресное хранение

В тех случаях, когда необходимо сократить время на передвижения и операции, используется ячеечный тип хранения товаров https://prosto-biz.com/article.php?id=723

Это система организации складского пространства, при которой товары размещаются в определенных ячейках с фиксированными адресами.

При адресном хранении каждая ячейка имеет свой уникальный адрес, он может быть буквенным и цифровым. В зависимости от зонирования может быть присвоен адрес с указанием, например: секция С, ряд 6, полка 7, ячейка 1.

Данный метод отличается возможностью оптимального доступа к запасам, они размещаются таким образом, чтобы часто используемые позиции были в быстрой доступности крупногабаритные хранились в оптимальном месте и так далее.  СРМ-система УСУ 18+ поможет на практике реализовать данный подход.

Контроль и анализ

Для складского учета важна инвентаризация. Нужно проводить регулярные проверки, чтобы избежать расхождений. Также очень важно оценивать оборачиваемость запасов, хранение с истекающим сроком годности и медленно реализуемую продукцию. Хорошо подобранное программное обеспечение поможет вам в этих важных процессах. Вы сможете воспользоваться современными отчетами и методами аналитики.

Автоматизация

Чтобы упростить идентификацию товаров и сократить время на операциях рекомендуется использовать складское оборудование. Чаще всего применяются Терминалы Сбора Данных https://usumag.kz/subcats?cat=1

Это такие мобильные компьютеры со встроенным сканером штрих-кодов. Само штрихкодирование позволит ускорить операции и повысить их точность.

Что еще нужно, чтобы организовать процесс? Помощь персоналу в процессе внедрения! Необходимо позаботиться о том, чтобы сотрудники смогли работать с программой и оборудованием, точно вводили данные и соблюдали четкие процедуры работы.

В систему УСУ внедрена интерактивная инструкция – это облегчит процесс внедрения. С таким инструментом вы сможете с легкостью реализовать складской учет в своем бизнесе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных