«Бессмертный полк» выйдет на улицы российских городов

«Для нас большая честь поддержать эту акции в таком масштабе. Бессмертный полк уже стал частью нашей традицией. Эта акция как линия жизни, у которой нет горизонтов. С каждым годом число участников растет, а значит и наша память продолжает жить в сердцах и вместе с нами. Мы также анонсировали этом проект, выделив эфирное время, сделали все, чтобы в шествии приняли участие как можно больше людей. Пока мы помним наших дедов, они всегда будут с нами», – добавил Константин Майор.