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«Бессмертный полк» выйдет на улицы российских городов

Портреты ветеранов Великой Отечественной войны 8 и 9 мая на цифровых экранах МАЕР увидят свыше 6,5 млн человек. Шествие «Бессмертного полка» на улицах российских городов за сутки посмотрят 63 млн раз. В этом году в онлайн-акции участие примут более 1,5 миллиона зарегистрированных участников.

Медиахолдинг МАЕР специально к 80-летию Дня Победы разработал специальное визуальное оформление для проведения онлайн-трансляции шествия «Бессмертный полк» и призывает всю отрасль присоединиться к акции в единой стилистике.

«Из года в год “Бессмертный полк” объединяет миллионы людей по всему миру. И в юбилейный год Великой Победы медиахолдинг МАЕР запускает онлайн-трансляцию шествия “Бессмертный полк” на медиафасадах и уличных экранах по всей России. Это федеральный проект, знаковое для России событие и мы призываем коллег также поддержать эту акцию! Для проведения трансляции медиахолдингом было разработано визуальное оформление, которое легко адаптируется под все возможные форматы экранов. Скачать разработанные креативы можно по ссылке», – заявил основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Акция пройдет в смешанном формате: очные шествия в крупных городах России, а онлайн-формат будет доступен в приграничных областях и 60 странах мира, включая Сербию, Испанию, Аргентину и Францию.

«Для нас большая честь поддержать эту акции в таком масштабе. Бессмертный полк уже стал частью нашей традицией. Эта акция как линия жизни, у которой нет горизонтов. С каждым годом число участников растет, а значит и наша память продолжает жить в сердцах и вместе с нами. Мы также анонсировали этом проект, выделив эфирное время, сделали все, чтобы в шествии приняли участие как можно больше людей. Пока мы помним наших дедов, они всегда будут с нами», – добавил Константин Майор.

Движение «Бессмертный полк России» появилось как народная инициатива, сегодня объединяет все регионы страны и более 200 международных координаторов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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