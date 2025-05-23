«Европа Плюс» — №1 в российской радиоиндустрии
«Европа Плюс» объявляет 21 мая днём №1 и отмечает его вместе со слушателями. Радиостанция подтвердила лидерство в индустрии: согласно актуальным данным исследований Mediascope*, «Европа Плюс» — первая в России по доле рынка по аудитории и узнаваемости, а также радиостанция с самой большой аудиторией. Каждый день к эфиру подключаются свыше 7,3 млн жителей крупных городов старше 12 лет. Сеть вещания «Европы Плюс» включает 370 пунктов установки передатчиков в России и за рубежом. Так, в мае 2025-го стартовало вещание радиостанции в Узбекистане, которое охватывает свыше 2 млн слушателей.
21 мая каждый час на протяжении всего дня слушателей ждал розыгрыш денежных призов в прямом эфире. Чтобы стать обладателем 21 000 рублей, достаточно первым дозвониться в студию радиостанции №1 после специального сигнала по номеру +7 (495) 745 65 65.
«Европа Плюс» — это актуальная музыка, яркие шоу, уникальные проекты и ценные призы. Каждое утро Вэл и Вики будят Россию в утреннем шоу «Бригада У», а по вечерам за хорошее настроение отвечают Антон Комолов, Артур и Саша в «РАШ». Алекс Мануйлов знакомит миллионы слушателей со свежими мировыми хитами в «ЕвроХит Топ 40», а в Week&Star с Александром Генерозовым делятся секретами знаменитые актёры, музыканты и спортсмены. Гостями эфира становятся мировые звёзды, среди них в 2025-м — актриса Мила Йовович и хип-хоп исполнитель DaBaby.
Круглый год слушателей «Европы Плюс» ждут супершоу по всей планете в рамках мирового LIVE TOUR. В апреле станция разыграла сразу три путешествия: в Париж на концерты Justin Timberlake и Beyonce и в Абу-Даби на выступление Ed Sheeran. А в июне десять счастливчиков смогут отправиться в Милан на концерт Lady Gaga.
Кроме того, каждый может побывать на живом выступлении любимого артиста благодаря проекту «Акустика». В этом году свои хиты в студии «Европы Плюс» в новом звучании уже исполнили NILETTO, Zvonkiy и МОТ.
При поддержке «Европы Плюс» в российский прокат выходят долгожданные новинки мирового кино. В 2025-м радиослушатели в числе первых увидели на специальных показах фильмы «В потерянных землях» (18+), «Клинер» (18+), «Ночь в зоопарке» (12+), «Особо опасный пассажир» (18+), «Мастер»(18+) и «Западня» (18+).
Директор эфира «Европы Плюс» Александр Энгельгард: «За каждым эфиром, каждым шоу и проектом стоит труд сплочённой команды профессионалов. Который служит главной цели — радовать миллионы слушателей по всей стране, по всему миру. Поэтому победа, успех — общие, и важно разделять их с аудиторией. Впереди — много сюрпризов и, конечно, ещё больше хитов, ещё больше музыки!»
*Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100К+, ОКТЯБРЬ 2024 г. — МАРТ 2025 г., Daily Reach, AQH Share. 12+.