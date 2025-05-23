Газета
Телеграм
На правах рекламы
Реклама / АО «Медиа Плюс»Erid:2Vfnxy8ErsJ
Главная /

«Европа Плюс» — №1 в российской радиоиндустрии

«Европа Плюс» объявляет 21 мая днём №1 и отмечает его вместе со слушателями. Радиостанция подтвердила лидерство в индустрии: согласно актуальным данным исследований Mediascope*, «Европа Плюс» — первая в России по доле рынка по аудитории и узнаваемости, а также радиостанция с самой большой аудиторией. Каждый день к эфиру подключаются свыше 7,3 млн жителей крупных городов старше 12 лет. Сеть вещания «Европы Плюс» включает 370 пунктов установки передатчиков в России и за рубежом. Так, в мае 2025-го стартовало вещание радиостанции в Узбекистане, которое охватывает свыше 2 млн слушателей.

21 мая каждый час на протяжении всего дня слушателей ждал розыгрыш денежных призов в прямом эфире. Чтобы стать обладателем 21 000 рублей, достаточно первым дозвониться в студию радиостанции №1 после специального сигнала по номеру +7 (495) 745 65 65.

«Европа Плюс» — это актуальная музыка, яркие шоу, уникальные проекты и ценные призы. Каждое утро Вэл и Вики будят Россию в утреннем шоу «Бригада У», а по вечерам за хорошее настроение отвечают Антон Комолов, Артур и Саша в «РАШ». Алекс Мануйлов знакомит миллионы слушателей со свежими мировыми хитами в «ЕвроХит Топ 40», а в Week&Star с Александром Генерозовым делятся секретами знаменитые актёры, музыканты и спортсмены. Гостями эфира становятся мировые звёзды, среди них в 2025-м — актриса Мила Йовович и хип-хоп исполнитель DaBaby.

Круглый год слушателей «Европы Плюс» ждут супершоу по всей планете в рамках мирового LIVE TOUR. В апреле станция разыграла сразу три путешествия: в Париж на концерты Justin Timberlake и Beyonce и в Абу-Даби на выступление Ed Sheeran. А в июне десять счастливчиков смогут отправиться в Милан на концерт Lady Gaga.

Кроме того, каждый может побывать на живом выступлении любимого артиста благодаря проекту «Акустика». В этом году свои хиты в студии «Европы Плюс» в новом звучании уже исполнили NILETTO, Zvonkiy и МОТ.

 При поддержке «Европы Плюс» в российский прокат выходят долгожданные новинки мирового кино. В 2025-м радиослушатели в числе первых увидели на специальных показах фильмы «В потерянных землях» (18+), «Клинер» (18+), «Ночь в зоопарке» (12+), «Особо опасный пассажир» (18+), «Мастер»(18+) и «Западня» (18+).

Директор эфира «Европы Плюс» Александр Энгельгард: «За каждым эфиром, каждым шоу и проектом стоит труд сплочённой команды профессионалов. Который служит главной цели — радовать миллионы слушателей по всей стране, по всему миру. Поэтому победа, успех — общие, и важно разделять их с аудиторией. Впереди — много сюрпризов и, конечно, ещё больше хитов, ещё больше музыки!»

*Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100К+, ОКТЯБРЬ 2024 г. — МАРТ 2025 г., Daily Reach, AQH Share. 12+.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных