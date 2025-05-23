«Европа Плюс» — №1 в российской радиоиндустрии

«Европа Плюс» объявляет 21 мая днём №1 и отмечает его вместе со слушателями. Радиостанция подтвердила лидерство в индустрии: согласно актуальным данным исследований Mediascope*, «Европа Плюс» — первая в России по доле рынка по аудитории и узнаваемости, а также радиостанция с самой большой аудиторией. Каждый день к эфиру подключаются свыше 7,3 млн жителей крупных городов старше 12 лет. Сеть вещания «Европы Плюс» включает 370 пунктов установки передатчиков в России и за рубежом. Так, в мае 2025-го стартовало вещание радиостанции в Узбекистане, которое охватывает свыше 2 млн слушателей.