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Работа курьером с доставкой продуктов из сетевых супермаркетов в трендах спроса

С ростом онлайн-покупок и популярностью доставки продуктов из супермаркетов профессия курьера стала особенно востребованной. Но далеко не каждый задумывается, что за этой, на первый взгляд, простой работой стоит своя специфика и определенные требования. Работа курьером продуктов требует не только физической активности, но и личной организованности, клиентоориентированности и стрессоустойчивости.

Внимание! Ищите вакансии курьеров только на проверенных площадках, избегайте подозрительных и откровенно незаконных предложений. Помните, что курьер несет полную ответственность перед законом, несмотря на то, что он просто доставщик. 

Кому подойдет работа курьером?

Многие супермаркеты и агрегаторы предлагают разные режимы занятости: от частичной занятости и смен по 4–6 часов до полноценного рабочего дня. Такая работа подойдет студентам, фрилансерам, людям между основными работами, пенсионерам и тем, кто хочет подзаработать в свободное время.

Если вам не по душе сидячая офисная работа, профессия курьера будет хорошей альтернативой. Передвижение пешком, на велосипеде или скутере помогает поддерживать форму и быть постоянно в движении.

Чтобы начать работу курьером, не требуется диплома, опыта или специального образования. Большинство сервисов проводят краткий инструктаж, и уже через день-два можно выходить на линию.

Курьер часто работает один, без постоянного контроля. Если вам комфортно самостоятельно распределять свое время и задачи, это может стать плюсом. Вакансии с гибким графиком и доставкой продуктов из «Перекрестка», «Яндекс.Лавки», «OZON fresh» вы можете найти на тематическом портале Работа Курьерам.

Ключевые качества успешного курьера

Пунктуальность и ответственность – это база. От своевременной доставки зависит рейтинг, отзывы клиентов и, как следствие, количество заказов и доход.

Доброжелательность и вежливость – почти обязательные качества для курьера. Хотя личного контакта немного, курьер — это «лицо» супермаркета. Улыбка, вежливое приветствие и корректное поведение ценятся не меньше, чем быстрая доставка.

Иногда приходится носить тяжелые пакеты, подниматься по лестницам или работать в любую погоду. Нужно быть готовым к умеренной физической нагрузке, причем в течение всей смены.

Знание города или умение работать с навигацией – это фундаментальный навык, если вы работаете по всему городу. Особенно важно в больших районах или при пиковых загрузках.

Продукты, особенно скоропортящиеся и хрупкие, требуют бережной доставки. Разбитая бутылка или мятая упаковка — повод для жалобы. Аккуратность в почете у курьеров, а точнее – у их клиентов.

Особенности профессии

Вечера, выходные и праздники — время пиковой активности. Работы может быть много, особенно если вы в топе по скорости и отзывам. Но бывают и периоды с затишьем.

Многие сервисы используют систему бонусов и надбавок за быструю доставку, хорошие оценки, работу в «горячие часы». Чем лучше работаешь — тем больше зарабатываешь.

Зимой и в дождь работать сложнее, особенно если вы доставляете пешком или на велосипеде. Учитывайте, если ищите работу не «на лето».

Хотя взаимодействие с клиентами кратковременное, оно все же есть. Иногда бывают сложные, конфликтные или капризные заказчики — важно уметь сохранять спокойствие и профессионализм.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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