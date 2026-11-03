Доставка из «Азбуки вкуса» для решения любых гастрономических задач

Доставка из «Азбуки вкуса» для решения любых гастрономических задачОт продуктов для любимых рецептов до блюд ресторанного уровня – с доставкой от 30 минут или к удобному времени
Что приготовить на ужин для всей семьи? Чем порадовать себя после насыщенного дня? Какие деликатесы выбрать к приходу гостей и где найти что-то новое для гастрономических открытий? Для каждой из этих задач есть решение – доставка из «Азбуки вкуса».
В приложении «Азбука вкуса» и на сайте av.ru можно заказать свежие овощи и фрукты, фермерское мясо, отборную рыбу и другие продукты для любимых рецептов.
Когда каждая минута на счету, выручит готовая кулинария – от горячих супов и салатов до аппетитных ужинов. В ассортименте есть блюда разных кухонь мира, в том числе по авторским рецептам бренд-шефа, а также варианты без сахара, глютена и с высоким содержанием белка. Для особенного повода можно выбрать деликатесы собственного производства, напитки из-за рубежа и десерты ручной работы от шеф-кондитера.
А если предстоит праздник или встреча большой компанией, в ассортименте есть блюда из праздничного меню, которые можно заказать заранее: оливье с камчатским крабом и языком, картофельный гратен с трюфельным соусом или румяный пирог с семгой и рисом.
Откройте приложение «Азбука вкуса» или сайт av.ru, укажите адрес доставки и выберите товары под свои планы с доставкой от 30 минут.
Адрес местонахождения: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 8/18.
ОГРН: 1027705012312.