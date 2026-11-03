Доставка из «Азбуки вкуса» для решения любых гастрономических задач

Когда каждая минута на счету, выручит готовая кулинария – от горячих супов и салатов до аппетитных ужинов. В ассортименте есть блюда разных кухонь мира, в том числе по авторским рецептам бренд-шефа, а также варианты без сахара, глютена и с высоким содержанием белка. Для особенного повода можно выбрать деликатесы собственного производства, напитки из-за рубежа и десерты ручной работы от шеф-кондитера.