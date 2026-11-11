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Ноко инвестирует 1 315 044 838 рублей в инфраструктуру «Коллекции №5»

Лесное озеро и будущая набережная «Коллекции №5». Визуализация проекта. Источник: девелопер Ноко.
Лесное озеро и будущая набережная «Коллекции №5». Визуализация проекта. Источник: девелопер Ноко.

Более 1,3 млрд рублей на инфраструктуру одного коттеджного поселка. За этой суммой стоят не только дороги и инженерные коммуникации. В новом проекте Ноко «Коллекция №5» в Рузском округе запланированы собственное озеро с набережной, СПА-комплекс с круглогодичным бассейном, лесной парк и спортивные пространства. Инфраструктура, которую привычнее видеть в загородных клубах и курортных отелях, становится частью жилого поселка.

Почему девелоперы готовы вкладывать значительные средства в общественные пространства, если их основным продуктом остаются земельные участки? Ответ связан с изменением требований покупателей. Сегодня значение имеют не только площадь участка, расположение и коммуникации, но и качество среды, в которой предстоит жить. На примере «Коллекции №5» рассмотрим, как этот подход меняет загородный девелопмент и становится новым фактором конкуренции на рынке недвижимости.

Земля остается главным продуктом. Но есть нюанс

На загородном рынке Московской области по-прежнему доминируют земельные участки. По данным «ИНКОМ-Недвижимости», за период с января по апрель 2026 года на участки без подряда приходилось 87% сделок с первичной загородной недвижимостью региона.

Покупатели хотят сами определять, каким будет будущий дом. При этом выбор места все меньше сводится к площади земли и расстоянию от Москвы. Все большую роль играет то, что находится за пределами участка.

Лесное озеро и будущая набережная «Коллекции №5». Визуализация проекта. Источник: девелопер Ноко.

Представим два предложения одинаковой площади и на сопоставимом расстоянии от столицы. В обоих случаях подведены коммуникации и есть подъездная дорога. Но в одном поселке за забором начинается обычная улица, а в другом предусмотрены лесной парк, прогулочные маршруты, досуговая инфраструктура и набережная. Формально покупатель приобретает одинаковое количество соток. Фактически он выбирает разные условия загородной жизни.

Здесь и возникает новое поле конкуренции между девелоперами. Помимо расположения и инженерной инфраструктуры значение приобретают ландшафт, архитектура общественных пространств, возможности для отдыха и качество дальнейшего обслуживания.

Сооснователь девелопера Ноко Аркадий Хохлов уверен, что «будущее загородного девелопмента – в качественно продуманном продукте, когда застройщик заранее продумывает все возможные сценарии жизни своих резидентов».

Для девелопера такой подход означает более сложную задачу. Нужно не только разделить территорию и подвести сети, но и заранее продумать, как жители будут гулять, заниматься спортом, встречаться с друзьями и проводить свободное время.

Когда курортная инфраструктура становится частью повседневной жизни

Один из примеров такого подхода представлен в новом коттеджном поселке «Коллекция №5», который Ноко развивает в Рузском округе Московской области. Проект расположен рядом с деревней Таганово, на Минском направлении. По оценке девелопера, дорога от МКАД занимает около 50 минут, а от центра города дорога займет чуть больше часа, благодаря скоростному Проспекту Багратиона и Северному обходу Одинцова.

На территории запланированы 167 участков ИЖС. Однако наиболее выразительная часть концепции связана с организацией пространства за пределами частных владений.

Сооснователь Ноко Аркадий Хохлов объясняет, как формировалась концепция проекта:

«Это уже наш пятый поселок. За время работы мы хорошо изучили, что действительно важно людям в загородной жизни. Мы видим, как жители пользуются общественными пространствами, что ценят в инфраструктуре и какие вопросы возникают после покупки участка. Этот опыт мы учитывали при создании «Коллекции №5». Он отразился и в концепции, и в наборе инфраструктуры, и в подходе к работе управляющей компании».

Одним из центральных объектов станет уже строящийся СПА-комплекс с 15-метровым бассейном. Часть водной зоны будет находиться под открытым небом и, согласно концепции проекта, может использоваться круглый год, в том числе зимой. В комплексе также запланированы сауна и терраса с видом на хвойный лес.

Сам по себе бассейн в загородной недвижимости уже не редкость. Интереснее то, как его предполагается использовать. СПА задуман как пространство для обычного дня, а не только для редких поездок в загородный клуб. После работы можно будет поплавать, посетить сауну или отдохнуть на террасе среди сосен, не выезжая за пределы поселка.

Лесное озеро и будущая набережная «Коллекции №5». Визуализация проекта. Источник: девелопер Ноко.
СПА-центр с бассейном. Визуализация проекта. Источник: девелопер Ноко.

Другим центром притяжения станет лесное озеро с благоустроенной набережной, пляжем и пирсом. Вокруг него предусмотрены три смотровые площадки. В лесном парке появятся прогулочные дорожки, гамаки и места для спокойного отдыха.

Для активного отдыха запланированы теннисный и падел-корты, волейбольная площадка, воркаут-зоны и пространство для занятий йогой. В результате значительную часть свободного времени жители смогут проводить внутри поселка, но вне границ собственного участка.

Почему расположение участка значит больше

Развитие общественных пространств меняет и принципы формирования предложения внутри самого поселка. К площади и удаленности от въезда добавляется еще один критерий, который покупатель не сможет изменить после сделки. Это непосредственное соседство с природными и рекреационными зонами.

В «Коллекции №5» предусмотрены участки у воды, у леса, с выходом в парк и в центральной части территории. Для владельцев участков с выходом в парк прогулочная инфраструктура окажется рядом с домом.

Участки у воды отличаются близостью к озеру и будущей набережной. Прилесные предполагают более камерное окружение. Центральные участки позволяют выбирать положение с учетом внутрипоселковых улиц и маршрутов к общественным объектам.

«Ценность расположения связана не только с количеством соток. Важную роль играют вид из окон, близость прогулочных маршрутов и характер соседних пространств», – комментирует со-основатель НОКО Игорь Кузавов.

Лесное озеро и будущая набережная «Коллекции №5». Визуализация проекта. Источник: девелопер Ноко.
Лесной парк и прогулочные пространства. Визуализация проекта. Источник: девелопер Ноко.

Как планировка влияет на жизнь за городом

В традиционном формате коттеджного поселка пространство между участками нередко выполняет исключительно практическую функцию. Здесь проходят дороги, инженерные сети и располагаются небольшие общие зоны. В проектах с развитой инфраструктурой эти территории становятся частью самостоятельной архитектурной концепции.

В «Коллекции №5» предусмотрена сеть пешеходных маршрутов, соединяющих жилые территории с озером, парком и спортивными объектами. Внутрипоселковые улицы спроектированы с плавными изгибами. По замыслу проектировщиков, такая геометрия должна способствовать более спокойному движению автомобилей.

Еще один элемент концепции связан с архитектурным обликом будущей застройки. По данным девелопера, для поселка уже разработан архитектурный регламент. Он задает единый подход к застройке, чтобы частное строительство не разрушало целостность среды.

Для покупателя это возможность заранее представить не только собственный участок, но и характер окружающей территории. Для девелопера подобный подход означает необходимость принимать больше планировочных и архитектурных решений еще до начала активного строительства.

Лесное озеро и будущая набережная «Коллекции №5». Визуализация проекта. Источник: девелопер Ноко.
Как новая модель реализуется в «Коллекции №5»

Инфраструктуру мало построить. Ею нужно управлять

Озеро с набережной, СПА-комплекс, спортивные площадки и лесной парк требуют не только вложений в строительство, но и постоянного обслуживания. Чем разнообразнее общественная инфраструктура, тем важнее заранее определить, кто будет отвечать за ее эксплуатацию.

В «Коллекции №5» обслуживание общественных пространств и инженерной инфраструктуры возьмет на себя собственная управляющая компания Ноко.

Такая модель предполагает, что участие девелопера в жизни проекта не заканчивается сразу после продажи земли. Состояние дорог, освещения, зеленых территорий и спортивных объектов влияет на удобство проживания спустя годы после заселения.

Вместе с тем сложная инфраструктура формирует дополнительные эксплуатационные расходы. Поэтому покупателю важно заранее понимать условия пользования общественными объектами, состав услуг управляющей компании и размер регулярных платежей.

«Управление поселком – такая же важная составляющая, как и само строительство. Любая инфраструктура быстро устаревает, а поселок теряет свой лоск при отсутствии правильного обслуживания. При этом мы понимаем, насколько важно обеспечить высокий уровень сервиса за доступные средства – дом в поселке от НОКО должен приносить удовольствие, и не быть при этом тяжелым финансовым грузом.», – комментирует Олег Герасимов, со-основатель НОКО.

Как концепция превращается в готовый поселок

У проектов с большой общественной территорией есть важная особенность. Полноценную инфраструктуру невозможно создать одновременно с продажей первых участков. Ее реализация требует последовательного строительства дорог, инженерных сетей, общественных зданий и ландшафтных объектов.

Развитие «Коллекции №5» рассчитано на период с 2026 по 2029 год. В 2026 году планируются работы по подъездной дороге, начало строительства въездной группы, клабхауса и СПА-комплекса, устройство дорог первой очереди и начало формирования озера.

В 2027 году девелопер предусматривает завершение строительства СПА-комплекса и клабхауса, подведение газа и установку собственных трансформаторных подстанций, развитие электроснабжения первой очереди, завершение формирования озера и благоустройство центрального парка, детской и спортивной площадок, теннисного корта.

На 2028 год запланированы завершающие работы по созданию инфраструктурных объектов, инженерные сети и дороги второй очереди, а также дальнейшие ландшафтные работы. В 2029 году должны пройти финишное асфальтирование улиц, благоустройство второй очереди и обустройство береговой зоны и общественных пространств.

Для покупателей, рассматривающих участок на ранней стадии реализации, такой график имеет практическое значение. Он позволяет сопоставить расположение и стоимость земли со сроками появления инфраструктуры. Для девелопера соблюдение заявленной последовательности работ становится одним из главных способов подтвердить качество проекта.

Лесное озеро и будущая набережная «Коллекции №5». Визуализация проекта. Источник: девелопер Ноко.
Въездная группа «Коллекции №5». Визуализация проекта. Источник: девелопер Ноко.

Что в итоге выбирает покупатель

Базовые критерии выбора загородной недвижимости никуда не исчезли. Транспортная доступность, стоимость участка, инженерные коммуникации и юридический статус земли по-прежнему важны. Однако в организованных коттеджных поселках к ним добавляется качество пространства за пределами частного владения.

«Коллекция №5» показывает, как этот подход может быть реализован на практике. Девелопер формирует вокруг участков инфраструктуру для спорта, отдыха и повседневной жизни, начиная с лесного парка и озера и заканчивая СПА-комплексом и профессиональным управлением территорией.

Востребованность такой модели будет зависеть не только от привлекательности концепции, но и от соблюдения сроков, качества строительства и дальнейшего обслуживания общественных пространств.

Покупатель оценивает, какой станет жизнь в выбранном месте через несколько лет, когда молодые деревья приживутся, маршруты свяжут кварталы с парком, а запланированные объекты откроются для жителей. Способность девелопера реализовать эту перспективу постепенно становится важным аргументом в конкуренции за загородного покупателя.

Подробнее о проекте и условиях покупки — на официальном сайте «Коллекции №5». Записаться на экскурсию можно через отдел продаж.

Источник рыночных данных: «ИНКОМ-Недвижимость», данные о первичном загородном рынке Московской области за январь–апрель 2026 года. Материал «Названы направления Подмосковья с максимумом спроса на загородное жилье» на сайте компании, 1 июня 2026 года.

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