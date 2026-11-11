Ноко инвестирует 1 315 044 838 рублей в инфраструктуру «Коллекции №5»

«Это уже наш пятый поселок. За время работы мы хорошо изучили, что действительно важно людям в загородной жизни. Мы видим, как жители пользуются общественными пространствами, что ценят в инфраструктуре и какие вопросы возникают после покупки участка. Этот опыт мы учитывали при создании «Коллекции №5». Он отразился и в концепции, и в наборе инфраструктуры, и в подходе к работе управляющей компании».